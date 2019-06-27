Путин: "Кинжал", "Сармат" и "Посейдон" должны быть в надежных, умелых руках

В новейшем российском вооружении воплотились талант, дерзость и труд сотен тысяч российских рабочих, инженеров и конструкторов. Поэтому оно должно находиться в надежных, умелых руках, заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками военных учебных заведений.

Глава государства уточнил, что в ближайшие годы российская армия получит гиперзвуковые ракеты "Кинжал", лазеры "Пересвет", морские беспилотники "Посейдон" и другие новейшие системы оружия. Долг офицеров — научиться ими пользоваться на "отлично".

Напомним, 20 июня во время "Прямой линии" Владимир Путин рассказал, что Россия – единственная великая военная держава в мире, которая сокращает расходы на вооружение. Несмотря на это, благодаря новейшим разработкам страна продолжает полностью обеспечивать свою безопасность и даже обгонять на два-три шага конкурентов.