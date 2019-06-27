27 июня 201915:47
Россияне досрочно выполнили план по золотым медалям на Европейских играх
Российские спортсмены завоевали на проходящих в Минске вторых Европейских играх уже 30 золотых медалей. Таким образом, наша команда досрочно выполнила план по количеству первых мест на турнире. Об этом сообщил официальный Twitter Олимпийского комитета России.
"Наши спортсмены досрочно выполнили план по золотым медалям, который перед началом Игр озвучил президент ОКР Станислав Поздняков", – говорится в заявлении ОКР.
В настоящий момент на счету сборной России 67 (30 золота, 15 серебра, 22 бронза) медалей. 30-ю награду высшей пробы для российской команды завоевала Юлия Зыкова в стрельбе из малокалиберной винтовки.
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