Владелец "Рольфа" присвоил 4 миллиарда и вывел их за границу

Председатель совета директоров, основатель компании "Рольф" Сергей Петров, а также руководство других компаний подозреваются в выводе за рубеж порядка 4 миллиардов рублей.

По предварительным данным следствия, Сергей Петров, который являлся фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" и "Рольф Эстейт", кипрской компании "Панабел Лимитед", нарушил требования Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле". Из корыстных побуждений он вступил в сговор с руководством вышеперечисленных организаций, чтобы совершить действия по незаконному перечислению денежных средств от компании "Рольф" на счета подконтрольной Петрову за пределами России компании "Панабел Лимитед". Об этом сообщила на сайте Следственного комитета Российской Федерации официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

С целью хищения денег соучастники заведомо изготовили подложный договор купли-продажи о приобретении компанией "Рольф" акций по многократно завышенной стоимости — 4 миллиарда рублей. Далее через подконтрольный Петрову московский банк были перечислены средства на счет компании "Панабел Лимитед", который был открыт в австрийском банке. Впоследствии выведенные финансы поступили в обращение Сергея Петрова.

Следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ в офисах компании "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге, а также у остальных фигурантов уголовного дела, проводятся обыски. В ходе расследования изучается и изымается финансово-хозяйственная документация, также осуществляются допросы сотрудников компании "Рольф".

Ранее в четверг, 27 июня, сообщалось об обысках в автосалонах компании.