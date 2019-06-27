Европа продлила санкции к России до февраля 2020 года

До 31 января 2020 года Совет ЕС продлил действие секторальных санкций против России. Решение принято на основе отчета о выполнении Минских соглашений, с которыми Европа связывает введение санкций.

Информацию о реализации Минских соглашений Европейскому совету предоставили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает "Интерфакс". Решение о продлении санкций было принято единогласно лидерами 27 стран Евросоюза. Увязка санкций с полным выполнением Минских соглашений Евросоветом была принята 19 марта 2015 года. Россия, как и Франция с Германией являются гарантами выполнения этих соглашений. Эти же три страны и несут максимальные потери от действия как санкций, так и ответных на них мер.

Европейские экономические ограничения касаются финансового, энергетического и оборонного секторов России, а также товаров двойного назначения. Санкции накладывают запрет на закупки и продажу оружия в Россию и из России. Также действует запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии. Европа сдерживает поставки в Россию технологий и услуг. Которые имеют стратегическое значение, например, используются для разработки месторождений и добычи нефти.

Экономические санкции включают также ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний.

Санкции к России были введены с 31 июля 2014 года в ответ на действия, которые Брюссель посчитал дестабилизирующими ситуацию на Украине. Затем эти санкции регулярно продлевались.

Кроме экономических санкций к России Евросоюз применяет и другие ограничений: индивидуальные меры воздействия введены против 170 физических и юридических лиц и 44 организаций до 15 сентября 2019 года, а кроме того, до 23 июня 2020 года действуют меры в связи "незаконной аннексией Крыма и Севастополя". Последние ограничиваются территорией Крымского полуострова. При этом выступающую за соблюдение прав человека Европу совсем не волнует то, что эти ограничения нарушают права 2 миллионов 700 тысяч жителей Крыма и Севастополя.