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Ситуация на Украине 21 минута назад

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27 июня 201916:26

Вашингтон вместо Киева? В Сети предлагают варианты для новой столицы Украины

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович сообщил, что в команде новоизбранного президента Владимира Зеленского подумывают о переносе столицы из Киева в другой город.

Несмотря на то, что ни сам Зеленский, ни его окружение это сообщение пока не подтвердили, оно вызвало шквал предложений в Сети.

Пользователи с энтузиазмом стали предлагать свои варианты. Так, например, один из комментаторов этой идеи в "Твиттере" считает, что это должен быть Вашингтон, потому что "все равно там все решают".

Кто-то полагает, что на Украине должно быть три столицы: Киев, Харьков и Львов. "Львовских в ЕС, харьковских в СНГ, а киевских — сразу отдельным штатом в США", — предлагает другой пользователь.

Еще один считает, что столицу надо переносить "в центр Черного моря!": "Зря, что ли, копали?"

А кто-то предлагает "спросить у Илона Маска насчет сроков заселения Марса и немножко потерпеть".

Предполагаемую идею команды Зеленского перенести столицу Украины из Киева ранее поддержал российский сенатор Алексей Пушков. Он считает, что если Киев перестанет быть столицей, то "вновь станет в основном русским городом", передает РИА Новости.

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