Подушки безопасности "заперли" голодного медведя в машине

Полицейским в американском штате Колорадо пришлось спасать любопытного медведя, который в поисках съестного забрался в машину и оказался заперт в салоне, сообщает CBS. Операция по вызволению хищника попала в объектив камеры регистратора.

Bear trapped in vehicle freed in Telluride late Tuesday night by Sheriff's Deputies and Telluride Deputy Marshals. Lock your cars -- bears can and will break into your vehicle if they smell something of interest to them, and it doesn't have to be food. @COParksWildlife pic.twitter.com/8xSSmsSMo8