Подушки безопасности "заперли" голодного медведя в машине

Полицейским в американском штате Колорадо пришлось спасать любопытного медведя, который в поисках съестного забрался в машину и оказался заперт в салоне, сообщает CBS. Операция по вызволению хищника попала в объектив камеры регистратора.

Bear trapped in vehicle freed in Telluride late Tuesday night by Sheriff's Deputies and Telluride Deputy Marshals. Lock your cars -- bears can and will break into your vehicle if they smell something of interest to them, and it doesn't have to be food. @COParksWildlife pic.twitter.com/8xSSmsSMo8 — San Miguel Sheriff (@SheriffAlert) June 26, 2019

Владельцы кроссовера из округа Сан-Мигель обнаружили вторгшегося в их владения косолапого поздним вечером во вторник: зверь забрался в автомобиль через открытое окно, но вел себя столь активно, что сработали подушки безопасности, которые помешали ему выбраться наружу.

К спасению медведя (и машины) привлекли стражей порядка. Последние привычно привязали длинную веревку к дверной ручке, отошли метров на двадцать и открыли хищнику путь к свободе. Судя по кадрам, животное не слишком торопилось покидать салон, но в конце концов отправилось восвояси.

Полицейские призвали автовладельцев в обязательном порядке запирать автомобили и по возможности не оставлять внутри продукты питания, которые могут привлечь хищников.