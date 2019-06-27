Второй крупнейший крейсер в мире передадут флоту в 2022 году

Ремонт и модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" должны завершиться в 2022 году. Тогда же его передадут флоту. На данный момент все работы с корпусом корабля закончены, идет загрузка бортовых систем и механизмов, пишет агентство ТАСС со ссылкой на главу судостроительного завода "Севмаш" Михаила Будниченко.

"Адмирал Нахимов" относится к проекту 1144 "Орлан". Это крупнейшие крейсеры в мире: длина – 251 метр, ширина – около 28 метров, а полное водоизмещение – свыше 24 тысяч тонн. Всего построено 4 подобных корабля. Однако в строю находится только "Петр Великий", а "Адмирал Нахимов" встал на ремонт в 1999 году.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что крейсер получит универсальные пусковые установки, в которых можно будет разместить самые разные типы ракет: например, крылатые "Калибр" или гиперзвуковые "Циркон".