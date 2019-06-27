Нам негде жить: в Подмосковье дольщики 6 лет не могут дождаться своих квартир

В Дмитровском районе Подмосковья больше 500 семей никак не дождутся новоселья. Люди вкладывали в строительство жилого комплекса последние деньги, брали ипотеку, однако за 6 лет из 15 корпусов с грехом пополам построено только два. Почему строительство так затянулось, и долго ли еще ждать обещанных квартир?

- Мы платим ипотеку за что? За воздух! Ни за что! Вот это постоит еще года три и просто развалится!

Дольщики "Пятиречья — жилищного комплекса в Дмитровском районе Подмосковья — вкладывали последние деньги в надежде вскоре получить комфортное жилье. Но вместо новой жизни, которую обещал застройщик "Тирос-инвест", люди получили финансовое бремя и упущенное время.

"Здесь были более доступные цены, чем в других местах. И, как я понимаю, люди здесь не очень богатые покупали, все вкладывали последние деньги. Мы, например, 4 года выплачивали ипотеку и вложили сюда материнский капитал", — говорит Ирина Назарьева.

Строительство жилого комплекса началось в 2012 году. По проекту это большой микрорайон из 15 домов. Но сданы были только два корпуса, и то с опозданием в три года. К тому же эксперты зафиксировали многочисленные нарушения при строительстве.

"Не сделана стяжка, не сделана гидроизоляция. В результате происходит затекание воды, расслоение кирпича, разрушение конструкции дома", — рассказывает Александр Улитин, исполняющий обязанности инженера по эксплуатации.

Осенью прошлого года строительство "Пятиречья" остановилось вовсе. Квартиры распроданы в трех домах: два корпуса стоят брошенные, без-каких-либо инженерных коммуникаций, еще один — на уровне котлована.

"Нам негде жить, понимаете? Просто негде жить. Скоро дойдем до того, что будем вынуждены сюда переехать, здесь сядем в палатках", — жалуется Екатерина Савкина.

Застройщик обещал свою инфраструктуру: детские сады, школу и торговый центр. Но не сдана даже автомобильная парковка.

"Котельной нет, все коммуникации идут от Деденева. Какие-то просрочки всегда: свет отключают, газ отключают, воду отключают. Постоянно такая история", — рассказывает Тимур Церетели.

"Администрация у нас как-то бездействует, не хочет нас замечать. Потому что про проблему они знают. Но нас просто не хотят слышать. Больше слушают застройщика, чем людей", — возмущается Наталья Чучкова.

По документам строительство комплекса продолжается, поэтому в статусе обманутых дольщиков людям отказывают.

"Строительство корпусов 1 и 3 ведется низкими темпами. Увеличение темпов планируется после открытия кредитной линии в третьем квартале 2019 года. Строительство корпуса 15 планируется осуществить в рамках проектного финансирования", — говорится в письменном ответе Министерства жилищной политики Московской области.

Новоселья ждут больше 500 семей. Но еще как минимум два года им придется ждать ключей от новых квартир, а пока жить, где придется.