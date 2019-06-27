Задержан предполагаемый убийца дзюдоиста Евгения Кушнира

В Тольятти в результате следственных действий и розыскных мероприятий местной полиции задержан предполагаемый убийца Евгения Кушнира, спортсмена-дзюдоиста, который погиб в драке около местного кафе "Левша" в результате конфликта. Потенциальный преступник – уроженец Азербайджана.

"Мужчина 1988 года рождения, подозреваемый в совершении преступления, скрылся с места конфликта и был объявлен в розыск, — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области. — В настоящее время он задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу".

Как уже сообщали Вести.Ru, Кушнира зарезали в понедельник, 24 июня, в результате конфликта, который произошел из-за долгов за поставленную сельхозпродукцию. Помимо борца в результате уличной драки пострадал его товарищ, который получил тяжелые травмы от ножевых ранений.