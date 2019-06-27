Таксист сбил мотоциклиста из эскорта тайского генерала

Сопровождавшему высокопоставленного чиновника Минобороны Таиланда мотоциклисту повезло выйти с незначительными травмами из серьезного ДТП с участием такси. Столкновение попало в объектив камеры наблюдения.

Авария произошла около часа дня 26 июня в Бангкоке. Местные СМИ не уточняют, кто находился в салоне черного Mercedes-Benz, отмечая, что эта машина приписана к гаражу военного ведомства страны и обычно на ней перемещается генералитет.

На кадрах видно, что поворачивавший направо таксист не уступил дорогу и сбил следовавшего перед служебной машиной мотоциклиста. Удар оказался такой силы, что оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Сотрудник кортежа отделался незначительными травмами и вскоре был отпущен домой.