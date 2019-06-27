ЦБ обвинил главу МАК Анодину и ее сына в уголовных преступлениях

Семья одного из основателей "Трансаэро" Александра Плешакова смогла избежать 200-миллионных убытков, нарушая закон об инсайдерской информации. Об этом заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях, передает "Интерфакс".

Плешакову, состоящему в совете директоров "Трансаэро", принадлежало 59,8 процента акций компании. В сентябре-ноябре 2016 года он передал 41,4 процента акций своей матери – главе Межгосударственного авиационного комитета Татьяне Анодиной. При этом не раскрыл инсайдерскую информацию о потере контроля над компанией.

Акции Плешаков передавал 5-процентными пакетами по договорам дарения, Андоина продавала их на анонимных торгах. Она смогла реализовать всю долю на сумму 273,4 миллиона рублей.

Сделки позволили семье избежать убытков на 200 миллионов – столько же потеряли люди, купившие акции.

Параллельно менеджмент компании заявлял СМИ, что "Трансаэро" может возобновить полеты. Рынок на эти заявления реагировал ростом котировок и объема торгов бумаг компании.

Центробанк считает, что в действиях Плешакова и Адониной содержатся признаки преступлений, предусмотренных статьями 185.3 и 185.6 УК РФ. Материалы переданы в правоохранительные органы.