Путин посетил экспозицию технополиса "Эра" на форуме "Армия-2019"

Владимир Путин ознакомился с разработками военного технополиса "Эра" на международном форуме "Армия-2019". Главе государства показали новейшую станцию радиоразведки для дронов, проект беспилотника РЭБ, лазерную систему зрения для роботов, сообщает агентство ТАСС.

Кроме того, президент увидел разработки кадетов-суворовцев, которые курирует технополис "Эра". Это транспорт для борьбы с дронами, различные системы управления роботами.

Ранее специалисты технополиса представили на "Армии-2019" беспилотник, который маскируется под птицу. Несмотря на скоромные размеры и вес, он оснащен системой лазерного целеуказания и способен провести в воздухе до 40 минут. Специалисты технополиса добавили, что разработали еще одного дрона. Он имитирует уже конкретное пернатое – сокола. Робот даже способен издавать характерный крик этой птицы.

Международный военно-технический форму "Армия-2019" проходит в парке "Патриот" с 25 по 30 июня.