Судьба детей-маугли: удается ли им адаптироваться в социуме?

Периодически в СМИ попадают истории о том, что в квартирах в крупных городах находят так называемых детей-маугли. Ими не занимаются родители, они живут в захламленных помещениях и питаются отбросами, некоторые даже не умеют говорить.

Недавно в Сеть попал очередной ролик, снятый в одной из квартир Петербурга. На нем запечатлены заброшенные, грязные, неразвитые дети, которые живут в полной антисанитарии — среди мусора, тараканов и клопов.

Видео разметила Наталья Марченко. Она рассказала, что сделала это с целью привлечь внимание к семье Кузьменко.

По словам Марченко, хозяйка сама попросила ее пожить с ними, потому что после смерти сожителя той было страшно оставаться одной.

Тогда же она и увидела, как живут дети Натальи Кузьменко и решила обнародовать эту информацию.

Что говорит в свое оправдание Кузьменко? Что дальше будет с этими детьми? И как сложились судьбы детей-маугли, которых находили и возвращали в общество 10 лет назад?

Смог ли адаптироваться к нормальной жизни Евгений Барсуков, которого родители держали взаперти, и он даже не понимал человеческую речь?

Где сейчас учится Виталий Козловцев, который до семи лет ел из одной миски с собакой и не мог произнести ни слова?

Кем работает Оджан Наумкин, в детстве живший с родителями на Алтае в землянке и не видевший других людей?

О том, что будет с детьми Натальи Кузьменко, и судьбах повзрослевших детей-маугли – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".