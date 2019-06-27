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27 июня 201917:18

Иваново готовится к проведению международного полумарафона "Красная нить"

ГТРК "Ивтелерадио"

Иваново готовится к проведению международного полумарафона "Красная нить". Уже известно, что в нем примут участие спортсмены из семи стран, сообщает ГТРК "Ивтелерадио". Забег состоится 7 июля.

Спортивное событие — один из проектов грандиозного мероприятия под названием "Бегом по Золотому кольцу". Это серия забегов, проходящих по российским городам. Причем география состязаний расширяется год от года. В Иванове полумарафон пройдет впервые.

По официальным данным комитета молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Иваново, уже зарегистрировалось почти 1800 легкоатлетов. Российские спортсмены приедут из 68 городов. Возраст участников — от 4 лет до 81 года. Больше всего желающих преодолеть дистанцию в десять километров, а также в 21,1 км.

Текст: ГТРК "Ивтелерадио"

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