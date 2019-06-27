Пляжники России обыграли Украину, но не попали в плей-офф

Национальная команда России по пляжному футболу проводила очередной матч на Европейских играх в Минске. Соперниками россиян были пляжники Украины. Наша сборная выиграла со счетом 5:1. Тем не менее, россияне не смогли выти в плей-офф соревнований.

В нашей сборной голы забили Крышанов (15-я минута), Папоротный (17-я), Земсков (25-я), Шишин (34-я) и Романов (34-я). Из-за того, что участники группы "В" показали совершенно непредсказуемые результаты, таблица выглядит так: Украина – 4 очка, Италия – 3, Россия – 3, Испания – 2. Наши уступили путевку в плей-офф "Скуадре адзурре" по результатам личной встречи.