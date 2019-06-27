Минэкономразвития предлагает контролировать расходы россиян

Системный контроль за доходами и расходами граждан хочет ввести Минэкономразвития России. Эта идея рассматривается для борьбы с теневой экономикой, отметила замдиректора департамента инвестполитики министерства Бэлла Панина.

Министерство готовит к Госсовету предложения по легализации бизнеса. Среди предложений есть и введение системы контроля над расходами, призналась она на конференции "Налоги 2019" в Москве. Правда, сообщает РИА Новости, Бэлла Панина отметила, что эта идея сырая.

"Это трепетная тема, к которой нужно очень аккуратно подходить, — подчеркнула замдиректора департамента инветполитики Минэкономразвития. — Не все ее поддерживают. Но первый шаг выявления теневого дохода — это контроль соотношения доходов и расходов".

Теневой сектор российской экономики, по данным Росстата, составляет от 12 до 14 процентов всего экономического оборона в России. По мнению Международного валютного фонда (МВФ), в тени вообще находится до трети российской экономики – 33,4 процента.

"Нельзя сказать, что это точные цифры. Вы сами понимаете, что теневой сектор оценить сложно, — прокомментировала цифры МВФ Бэлла Панина. — Это еще и неуплата подоходного налога и пенсионных денег. Наш департамент макроэкономического развития условно посчитал неработающих. Это 15-17 миллионов человек. За 2018 год бюджет потерял 4 миллиарда рублей на подоходном налоге и страховых взносах".

Между тем, Минэкономразвития оперативно опровергло информацию о планах по контролю за доходами и расходами россиян.