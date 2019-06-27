ММА. Допинг-проба Ивана Штыркова лишила его контракта с UFC

Ведущая американская лига смешанных единоборств UFC расторгла контракт с российским бойцом Иваном Штырковым. Причиной стало то, что в крови спортсмена был обнаружен запрещенный препарат, который применяют при наращивании мышечной массы.

При этом пресс-служба команды Штыркова, клуба "Архангел Михаил", сообщает, что решение было принято по обоюдному согласию сторон, цитирует издание "Спорт-экспресс". Якобы причиной стала возможная дисквалификация бойца из-за найденной в допинг-пробе "запрещенки".

По правилам ведущего промоушена США, боец получает наказание за все запрещенные препараты, которые могли быть обнаружены в организме в течение года до подписания контракта с UFC. Россиянин не стал ждать решения дисциплинарной комиссии и согласился с решением по прекращению контракта.

Штырков считается одним из самых перспективных российских бойцов, который до сих пор не имеет поражений в карьере бойца ММА. На его счету 15 побед и одна ничья и именно этот результат привлек менеджеров UFC для подписания контракта с Иваном.