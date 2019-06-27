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Дело Арашуковых 20 минут назад
Арашуковы останутся в СИЗО еще на три месяца
Басманный суд Москвы продлил сроки ареста экс-сенатору от Карачаево-Черкесской Республики Рауфу Арашукову, его отцу, бывшему советнику генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Раулю Арашукову, а также двоюродному брату, гендиректору АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслану Арашукову.
Судья Юлина Сафина вынесла решение, согласно которому суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению и продлевает срок содержания под стражей в отношении каждого из обвиняемых до 30 сентября 2019 года, сообщает "Интерфакс".
Адвокаты фигурантов ранее просили или отказать следствию, или изменить подзащитным меру пресечения на домашний арест или залог.
Ранее Рауфа Арашукова обвинили в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору и из корыстных побуждений, а также давлении на свидетеля. Его задержали 30 января в ходе пленарного заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с сенатора неприкосновенности и взятие его под стражу.
Следствие полагает, что Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом. Последнему инкриминируется организация преступного сообщества и особо крупное мошенничество. По версии следствия, Рауль Арашуков в целях махинаций создал преступное сообщество, которое за несколько лет похитило более чем 30 миллиардов рублей.
Арашуковы, в свою очередь, не признают вину. Бывший сенатор заявил, что считает свое дело "политическим заказом", а преследование связано тем, чтобы лишить его полномочий.
Ранее сообщалось, что Арашукову нашли замену в Совете Федерации. На его место назначен Крым Казаноков.
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