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27 июня 201917:48

Истребители, вертолеты и подлодки. На "Армии-2019" подписаны контракты на триллион рублей

фото: МО РФ

Министерство обороны и компания "Сухой" подписали на форуме "Армия-2019" контракт на поставку 76 многоцелевых истребителей пятого поколения Су-57. Машины будут поставлены в войска не позднее 2028 года, пишет агентство ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Еще одно крупное соглашение – поставка вооруженным силам 98 модернизированных ударных вертолетов Ми-28НМ. Об этом рассказал заместитель министра обороны Алексей Криворучко. Также он добавил, что начались опытно-конструкторские работы над модернизацией разведывательно-ударного вертолета Ка-52. Контракт на новые Ка-52М будет подписан в 2020 году.

На данный момент на военно-техническом форуме в парке "Патриот" заключены 46 контрактов на общую сумму свыше 1 триллиона рублей. Помимо авиации, военные купили подводные лодки "Лада" и "Ясень-М", инженерные машины дистанционного минирования ИСДМ, крылатые ракеты 9М728 для оперативно-тактических комплексов "Искандер-М".

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