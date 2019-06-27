PR-директор Алибасова рассказал о "затяжном сериале" с отравлением

Шоу с продолжением назвал историю с отравлением Бари Алибасова его PR-директор Вадим Горжанкин. В интервью "Вечерней Москве" он сообщил, что все события – само отравление, пропажа и поиски кота, лишение сына наследства – развивались по законам драматургии и в итоге превратились в "затяжной сериал".

Однако ничего из этого не доказывает, что сообщения об отравлении продюсера – выдумка: информация подается аргументированно, был опубликован документ из НИИ Склифосовского, где лечился Алибасов, напомнил Горжанкин.

Он пояснил, что "спектакль" нужен, чтобы поддерживать популярность и собирать залы. "Каждое событие можно продать. Мы понимаем, чего хотят люди, даем им то, чего они ждут, и не считаем это зазорным", — пояснил он.

Горжанкин добавил, что Алибасов – открытый человек, готовый делиться с публикой всеми подробностями своей жизни. Кроме того, он доверяет PR-специалистам, с ним не нужно согласовывать каждый шаг.

"Поэтому наша история не закончится. Это шоу с продолжением", — заявил Горжанкин.