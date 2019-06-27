Климкин: МИД имело право без Зеленского дать ответ России по морякам

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал обвинение президента Владимира Зеленского в том, что МИД не согласовало с ним ноту в адрес России по украинским морякам.

Климкин считает, что его ведомство имело полномочия без согласования с президентом совершить данное действие. "Конечно, все полномочия сформулировать такую ​​ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу", — сообщил Климкин изданию "Украинская правда".

По словам министра, украинская нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины и не содержит никаких политических моментов, а также принципиально новых вопросов. Климкин подчеркнул, что дополнительного согласования в данном контексте МИД не нужно, поскольку оно уполномочено вести и это дело, и по международному трибуналу. "И это наша позиция", — отметил министр.

Павел Климкин также ответил на вопрос, стало ли личное отношение к президенту причиной не советоваться с ним. Министр отметил, что не комментирует эмоции, но при этом добавил, у него есть и тактические, и стратегические разногласия по вопросам противодействия русской агрессии. В данных условиях, подчеркнул Климкин, он не считает больше возможным оказывать помощь.

Министр сказал, что готов обсудить с Владимиром Зеленским сложившееся недоразумение, если он захочет.

Ранее в четверг, 27 июня, президент Украины выразил возмущение по поводу того, что Министерство иностранных дел Украины не согласовывало с ним ноту в адрес России по украинским морякам. Также он попросил МИД публично изъяснить свои действия.