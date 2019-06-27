Новости Спорт

Все видео этой рубрики
27 июня 201918:30

Wimbledon. Калинская и Флинк вышли в основную сетку "Большого шлема"

EPA

На стартующем 1 июля в английском Уимблдоне третьем в сезоне турнире теннисного "Большого шлема" в основной сетке выступят еще две россиянки. Анна Калинская и Варвара Флинк стали победителями квалификации и выступят в "основе" соревнований.

Калинская в финальном матче квалификации победила немку Антонию Лоттнер из Германии со счетом 6:3, 6:3. Флинк в решающем матче была сильнее представительницы сборной Казахстана Елены Рыбакиной в трех сетах — 6:3, 4:6, 8:6.

Сейчас

18:59

Рядом с мечетью во французском Бресте открыли стрельбу

17:48

Суд оставил семью Арашуковых за решеткой

16:38

ЦБ обвинил главу МАК Анодину и ее сына в уголовных преступлениях

15:45

В Москве простились с Аллой Покровской

14:30

В крымской пещере Таврида обнаружены кости гигантской птицы

13:45

Медведчук договорился об освобождении четырех пленных

13:30

К крупнейшему автодилеру России пришли с обысками

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Климкин: МИД имело право без Зеленского дать ответ России по морякам

Климкин: МИД имело право без Зеленского дать ответ России по морякам

54 минуты назад
Арашуковы останутся в СИЗО еще на три месяца

Арашуковы останутся в СИЗО еще на три месяца

1 час назад
Расследованием крушения Ан-24 займутся МАК и Росавиация

Расследованием крушения Ан-24 займутся МАК и Росавиация

3 часа назад
Владелец "Рольфа" присвоил 4 миллиарда и вывел их за границу

Владелец "Рольфа" присвоил 4 миллиарда и вывел их за границу

3 часа назад
PR-директор Алибасова рассказал о "затяжном сериале" с отравлением

PR-директор Алибасова рассказал о "затяжном сериале" с отравлением

1 час назад
В Тунисе прогремели два взрыва: есть пострадавшие

В Тунисе прогремели два взрыва: есть пострадавшие

5 часов назад
"Чуть не поседел": пассажиры Ан-24 рассказали о случившемся

"Чуть не поседел": пассажиры Ан-24 рассказали о случившемся

5 часов назад
Последние аплодисменты: в Москве простились с актрисой Аллой Покровской

Последние аплодисменты: в Москве простились с актрисой Аллой Покровской

3 часа назад
От Лизы Бричкиной до депутата: Елена Драпеко - о бескомпромиссности по жизни

От Лизы Бричкиной до депутата: Елена Драпеко - о бескомпромиссности по жизни

4 часа назад
Главы республик Донбасса согласились освободить четырех пленных

Главы республик Донбасса согласились освободить четырех пленных

5 часов назад
Меркель вновь начало трясти на встрече с президентом

Меркель вновь начало трясти на встрече с президентом

8 часов назад
Вашингтон вместо Киева? В Сети предлагают варианты для новой столицы Украины

Вашингтон вместо Киева? В Сети предлагают варианты для новой столицы Украины

2 часа назад
В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

7 часов назад
Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

26.06.2019 14:55
Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

26.06.2019 12:05
В Волгограде сгорели 5000 квадратных метров складов на рынке

В Волгограде сгорели 5000 квадратных метров складов на рынке

35 минут назад
В Москве умер Андрей Сахаров

В Москве умер Андрей Сахаров

49 минут назад
Истребители, вертолеты и подлодки. На "Армии-2019" подписаны контракты на триллион рублей

Истребители, вертолеты и подлодки. На "Армии-2019" подписаны контракты на триллион рублей

1 час назад
Грибы-паразиты превращают цикад в секс-зомби с отмершими гениталиями

Грибы-паразиты превращают цикад в секс-зомби с отмершими гениталиями

1 час назад
Нейросеть научили раздевать людей на фотографиях

Нейросеть научили раздевать людей на фотографиях

1 час назад
ЦБ обвинил главу МАК Анодину и ее сына в уголовных преступлениях

ЦБ обвинил главу МАК Анодину и ее сына в уголовных преступлениях

2 часа назад
Путин посетил экспозицию технополиса "Эра" на форуме "Армия-2019"

Путин посетил экспозицию технополиса "Эра" на форуме "Армия-2019"

2 часа назад
Европа продлила санкции к России до февраля 2020 года

Европа продлила санкции к России до февраля 2020 года

2 часа назад
Задержан предполагаемый убийца дзюдоиста Евгения Кушнира

Задержан предполагаемый убийца дзюдоиста Евгения Кушнира

2 часа назад
Таксист сбил мотоциклиста из эскорта тайского генерала

Таксист сбил мотоциклиста из эскорта тайского генерала

2 часа назад
90-летняя бабушка из умирающего челябинского села не может добиться квартиры

90-летняя бабушка из умирающего челябинского села не может добиться квартиры

2 часа назад
Нам негде жить: в Подмосковье дольщики 6 лет не могут дождаться своих квартир

Нам негде жить: в Подмосковье дольщики 6 лет не могут дождаться своих квартир

2 часа назад
Второй крупнейший крейсер в мире передадут флоту в 2022 году

Второй крупнейший крейсер в мире передадут флоту в 2022 году

3 часа назад
В крымской пещере найдены останки ископаемой птицы-великана &#8211; самой крупной в Северном полушарии

В крымской пещере найдены останки ископаемой птицы-великана – самой крупной в Северном полушарии

3 часа назад
Дружбу с Россией в Японии почитают великой

Дружбу с Россией в Японии почитают великой

3 часа назад
Путин: "Кинжал", "Сармат" и "Посейдон" должны быть в надежных, умелых руках

Путин: "Кинжал", "Сармат" и "Посейдон" должны быть в надежных, умелых руках

3 часа назад
Жестоко избивших главу столичного Росимущества задержали в Самаре

Жестоко избивших главу столичного Росимущества задержали в Самаре

3 часа назад
Штаты пообещали не размещать новые ядерные ракеты в Европе

Штаты пообещали не размещать новые ядерные ракеты в Европе

4 часа назад
Мария Захарова: Киев не хочет возвращения моряков на родину

Мария Захарова: Киев не хочет возвращения моряков на родину

4 часа назад
В Сочи задержали лже-Цапка

В Сочи задержали лже-Цапка

4 часа назад
"Армия-2019": самые яркие кадры военно-технического форума

"Армия-2019": самые яркие кадры военно-технического форума

4 часа назад
Европейские игры. Зыкова стала первой в стрельбе из винтовки

Европейские игры. Зыкова стала первой в стрельбе из винтовки

5 часов назад
Nexia, она же Ravon R3 возвращается в Россию

Nexia, она же Ravon R3 возвращается в Россию

5 часов назад
Торопившийся в автошколу челябинец сбил людей на остановке

Торопившийся в автошколу челябинец сбил людей на остановке

5 часов назад
На базе самоходки "Спрут" построят легкий плавающий танк

На базе самоходки "Спрут" построят легкий плавающий танк

5 часов назад
Палеонтологический джекпот: учёные заглянули внутрь клеток возрастом миллиард лет

Палеонтологический джекпот: учёные заглянули внутрь клеток возрастом миллиард лет

5 часов назад
Ядовитая "черная вдова" напала на пенсионерку и ее сына в московской квартире

Ядовитая "черная вдова" напала на пенсионерку и ее сына в московской квартире

5 часов назад
Человек-дерево просит врачей об ампутации рук

Человек-дерево просит врачей об ампутации рук

5 часов назад
Хачанов одолел Циципаса на турнире Boodles Challenge

Хачанов одолел Циципаса на турнире Boodles Challenge

5 часов назад
Поляки хотят найти Янтарную комнату в неизвестном тоннеле

Поляки хотят найти Янтарную комнату в неизвестном тоннеле

6 часов назад
Новость о мужчине в берлоге оказалась фейком

Новость о мужчине в берлоге оказалась фейком

6 часов назад
В Покрове после ночного клуба убили несовершеннолетнюю мать-одиночку и ее подругу

В Покрове после ночного клуба убили несовершеннолетнюю мать-одиночку и ее подругу

6 часов назад
Первые косатки и белухи из "китовой тюрьмы" отпущены на волю

Первые косатки и белухи из "китовой тюрьмы" отпущены на волю

6 часов назад
В Зеленоградске неудачно припаркованные авто облили стоками из канализацици

В Зеленоградске неудачно припаркованные авто облили стоками из канализацици

7 часов назад
Объем жилья в Москва-Сити вырос в два раза

Объем жилья в Москва-Сити вырос в два раза

9 часов назад
YouTube пообещал ослабить диктат алгоритмов

YouTube пообещал ослабить диктат алгоритмов

9 часов назад
Первый шаг к диалогу с Европой: Россия вернулась в ПАСЕ

Первый шаг к диалогу с Европой: Россия вернулась в ПАСЕ

10 часов назад
Помогите Сашеньке с пороком сердца

Помогите Сашеньке с пороком сердца

24.06.2019 12:55