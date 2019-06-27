Wimbledon. Калинская и Флинк вышли в основную сетку "Большого шлема"

На стартующем 1 июля в английском Уимблдоне третьем в сезоне турнире теннисного "Большого шлема" в основной сетке выступят еще две россиянки. Анна Калинская и Варвара Флинк стали победителями квалификации и выступят в "основе" соревнований.

Калинская в финальном матче квалификации победила немку Антонию Лоттнер из Германии со счетом 6:3, 6:3. Флинк в решающем матче была сильнее представительницы сборной Казахстана Елены Рыбакиной в трех сетах — 6:3, 4:6, 8:6.