Торжественное открытие кинофестиваля "В кругу семьи" пройдет в преддверии Дня семьи, любви и верности

Торжественное открытие кинофестиваля "В кругу семьи" в Ярославской области пройдет в преддверии Дня семьи, любви и верности, 7 июля. Все показы будут бесплатными. Об этом сообщает ГТРК "Ярославия".

Уже известно, что фильмы на конкурс привезут двадцать три страны. Это участники из США, Ирландии, Италии, Израиля, Швейцарии и других. Зрители смогут посмотреть новинки киноиндустрии самых разных жанров. Единственное, что объединяет все картины, — это семейная тематика. Авторы фильмов затронули актуальные темы: взаимоотношения отцов и детей, проблемы современного подрастающего поколения, любовь и дружба.

Старт кинофестивалю будет дан в Концертно-зрелищном центре Ярославля. Затем показы пройдут в Мышкине, Угличе, а также в районах области и летних оздоровительных лагерях. Любителей кино ждут встречи с режиссерами и артистами. В жюри фестиваля приглашены известные кинодеятели — российские и зарубежные.