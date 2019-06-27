27 июня 201918:45
В Волгограде сгорели 5000 квадратных метров складов на рынке
В Советском районе Волгограда горят склады. Пожар удалось локализовать, когда огонь охватил уже 5 тысяч квадратных метров. Огонь пока не потушен, но сил для тушения пожара достаточно.
Над улицей 25 лет Октября поднимаются клубы густого черного дыма, сообщает телеканал "Россия 24". Угрозы распространения огня на другие здания нет.
Пожар начался с площади в 300 квадратных метров: загорелась кровля склада на волгоградском оптово-торговом рынке. Крыша обрушилась.
В тушении пожара задействовано 15 пожарных машин и 41 сотрудник МЧС.
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