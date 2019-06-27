Во Франции неизвестный устроил стрельбу: двое человек ранены

Два человека получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в четверг, 27 июня, на западе Франции в городе Брест.

Инцидент случился в районе мечети города около 16:30 по парижскому времени (17:30 по московскому), об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на радиостанцию "Франс бле".

Огонь открыл неизвестный. В результате стрельбы два человека получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. В настоящее время место происшествия оцеплено.

Человек, открывший стрельбу, скрылся с места преступления. Полиция ведет его поиски. Остальные подробности пока неизвестны.