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Крушение Ан-24 в Бурятии 1 час назад

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27 июня 201919:46 Арзы Хасьянова

Катастрофа Ан-24: пилот и техник ценою своих жизней спасли пассажиров

Катастрофа Ан-24: пилот и техник ценою своих жизней спасли пассажиров

Два члена экипажа погибли, еще восемь человек пострадали. Это итог жесткой посадки Ан-24 в Нижнеангарске.

На часах 10 часов 20 минут по местному времени. Бурятия, аэропорт поселка Нижнеангарск. На кадрах, снятых очевидцами аварийное приземление пассажирского самолета Ан-24.

Жесткая посадка. На записи видно, как Ан выезжает за пределы посадочной полосы и через несколько секунд на скорости врезается в здание. Очистные сооружение в прямом смысле слова стали искусственной преградой. В результате столкновения борт загорелся.

"Был очень сильный удар. Когда выходить начали, увидели, что сзади сидения вырваны. То есть они просто вылетели", — рассказывает пассажирка аварийного рейса Юлия Шумкина.

В 10 часов 30 минут по местному времени на место аварии сразу выехали экстренные службы. Объявлен сбор оперативного штаба Главного управления МЧС России по Республике Бурятия. Приведен в готовность вертолет Ми-8. На место происшествия вылетела санитарная авиации.

"В оказании медицинской помощи было задействовано три бригады отделения скорой медицинской помощи, три врачебно-сестринские бригады, три бригады ЦРБ и дополнительно на помощь были привлечены три бригады скорой помощи и две врачебно-сестринские бригады", — отчитывается исполняющая обязанности главврача Нижнеангарской центральной районной больницы Галина Мешкова.

За медицинской помощью обратился 31 человек и два члена экипажа. В момент столкновения всего на борту самолета находилось 47 человек, среди которых были и дети.

"После осмотра врачами всех пострадавших пассажиров, среди которых было шесть несовершеннолетних, четверым оказана помощь на месте, и они отпущены домой. Еще двое — 17-летний мальчик и 13-летняя девочка — госпитализированы в связи с полученными травмами", — поясняет уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Уже в 11 часов 53 минуты по местному времени объявлена полная ликвидация открытого огня на площади 200 квадратных метров. По оперативным данным, 45 человек спасено, два члена экипажа погибли. Жертвами аварии стали пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов.

"Мы приносим соболезнования погибшим членам экипажа. Мы всю помощь людям, которые так или иначе получили какие-то травмы, окажем. Сейчас министерство здравоохранения республики в полном объеме сориентировано на поддержку и помощь Нижнеангарской больнице. Все средства, которые будут необходимы, будут выделены", — заверил глава Бурятии Алексей Цыденов.

По предварительным данным, после взлета у Ан-24 отказал левый двигатель. Главный пилот Владимир Коломин принял решение вернуться в аэропорт, подав сигнал бедствия. Его действия спасли десятки жизней.

"Пилот очень грамотно произвел построение маршрута, заход на посадку, все что необходимо было — технологические операции выполнить. То есть выпустить шасси, выпустить закрылки и произвести посадку точно в нужном месте", — говорит о мастерстве погибшего летчика заслуженный пилот СССР, бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов.

Основной версией аварии остается вышедший из строя двигатель. По словам экспертов, самолет Ан-24 считается одним из самых надежных и безопасных в мире. Об этом свидетельствует статистика. По мнению специалистов, авиакатастрофа могла произойти по нескольким причинам.

"У нас аэропорты горные в основном, в стесненных условиях находятся там. Больших полей нет. С курсом, которым садился самолет, с курсом 225, там справа — гора и поселок, и железная дорога идет, и как раз в очистные сооружения самолет и попал", — рассказывает летчик Виктор Дягилев.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Второго пилота Сергея Сазонова с ожогами разной степени тяжести доставили в больницу. В настоящее время он дает показания. По словам пассажиров, благодаря слаженным действиям экипажа и бортпроводников никто из людей не погиб. Стюардесса Елена Лапуцкая, сопровождавшая рейс из Улан-Уде, покинула борт последней.

"Если самолет взревел сразу, то это винты создают как бы отрицательную тягу. Если здесь это все сделать на одном двигателе, а второй будет стоять во флюгере, когда у него лопасти развернуты по потоку и сопротивление нулевое. Тогда моментально создастся разворачивающий момент, что мы здесь и наблюдали. Здесь нужно разбираться. Скорее всего, винт перешел на отрицательную тягу", — считает заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский.

Причины аварии в данный момент выясняет следствие. По словам специалистов, черные ящики Ан-24 серьезно не пострадали. Бортовые самописцы подлежат расшифровке. И уже в ближайшее время будут переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета и Росавиации.

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