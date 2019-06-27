Умерла южнокорейская чиновница, ставшая жертвой нападения в Испании

Чиновница Южной Кореи, которая стала жертвой ограбления на улице в Барселоне, была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Стало известно, что женщина скончалась.

Нападение на 65-летнюю высокопоставленную чиновницу произошло в воскресенье, 23 июня. Неизвестный подъехал к ней на мотоцикле и попытался выхватить сумку. В результате действий преступника женщина упала, ударилась головой и потеряла сознание. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на газету La Vanguardia.

Чиновница Южной Кореи была доставлена в больницу в критическом состоянии. Ей сделали операцию, но спасти потерпевшую не удалось — полученные травмы не были совместимы с жизнью. В четверг, 27 июня, стало известно о смерти женщины.