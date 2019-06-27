Кокорин – болельщикам: спасибо за понимание и сопереживание

Экс-футболист национальной сборной России, игрок петербургского "Зенита" Александр Кокорин, которого суд в Москве приговорил к полутора годам колонии за две драки, учиненные в октябре прошлого года, из СИЗО написал открытое письмо к фанатам.

Он обратился "ко всем болельщикам и людям, которые на протяжении всего этого времени поддерживали меня и ребят в этой непростой жизненной ситуации": "Спасибо большое за понимание, поддержку, сопереживание, за многочисленные письма. За то, что не бросили и не отказались от меня и моих друзей".

"В жизни бывает все, — цитирует Кокорина РИА Новости. – Каждый может ошибиться, но главное — это сделать правильные выводы и не сдаваться. Я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание. Спасибо клубу "Зенит" за врачей и отношение ко мне".