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27 июня 201919:54 Алена Логвинова

"Ложное впечатление о надежности": Центробанк не одобрил новый слоган "Открытия"

"Ложное впечатление о надежности": Центробанк не одобрил новый слоган "Открытия"

Банк "Открытие" представил новую стратегию и в слогане определил себя как государственный банк. Центробанк выступил резко против такого решения. 

"Открытие" — государственный банк нашего времени". Кредитная организация представила новую стратегию позиционирования и вместе с ней — другой слоган. Центробанк его не одобрил. Он выступает категорически против и как регулятор финансового рынка, и как основной акционер. Организации не следует указывать на долю государства и использовать эту информацию в маркетинговых акциях. В ЦБ подчеркивают — такое позиционирование противоречит развитию конкуренции в сфере. К руководству банка и ответственным сотрудникам будут применены меры. Какие именно, пока не уточняют. 

Еще год назад регулятор и Федеральная антимонопольная служба опубликовали совместное письмо. В нем они настойчиво просили финансовые организации забыть про участие государства в их капиталах, ведь это может создать ложное впечатление о повышенной надежности компании. В ФАС официально прокомментировали ситуацию:

"ФАС России рассматривает вопрос о применении меры антимонопольного реагирования. Необходимо отметить, что издание совместного письма ФАС и Банка России стало первым шагом к предупреждению возможного возникновения недобросовестной конкуренции на рынке. Следующим шагом в этом направлении станет внесение ФАС России до конца 2019 года в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона, устанавливающего запрет на указание в рекламе финансовых услуг и финансовой деятельности на прямое или косвенное государственное участие в уставном капитале финансовой организации", — прокомментировала представитель пресс-службы ФАС России Фатима Саидова.

Председатель правления Михаил Задорнов заявил, что стратегия отвечает всем требованиям и рассчитана на два года. Она позволит привлечь новых клиентов и продать большее количество продуктов. Новую концепцию рекламной кампании с ведомствами не обсуждали.

"Мы сто процентов принадлежим ЦБ. Как-то скрывать или уходить от этого — достаточно глупо. Мы принадлежим государству. Это не мешает нам быстро меняться. Наша маркетинговая стратегия рассчитана на полтора года, до конца 2020-го. Мы считаем, что она донесет бренд банка до широкой аудитории", — прокомментировал председатель правления Михаил Задорнов.

Впрочем, в "Открытии" уже заявили, что позицию ЦБ учтут и будут использовать в предстоящей рекламной кампании обновленный слоган — его представят чуть позднее.

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