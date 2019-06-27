Wimbledon. Блинкова и Самсонова зачехлили ракетки в квалификации

В пригороде столицы Великобритании Уимблдоне на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба завершается квалификация традиционного турнира "Большого шлема", неофициального чемпионата мира на травяных площадках. Россиянки Анна Юлинкова и Людмила Самсонова не смогли выйти в "основу".

Блинкова была ближе к попаданию в основную сетку, выиграв у чешки Терезы Мартинцовой первый сет – 6:4. Однако в двух других была силнее ее соперница – 6:3, 7:5. Самсонова почти без шансов уступила опытной Янине Викмайер из Бельгии — 4:6, 3:6.