Тема:

Катастрофа Ан-148 в Подмосковье 51 минута назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
27 июня 201920:04

МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье

EPA

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) назвал причины крушения самолета Ан-148-100В RA-61704 "Саратовских авиалиний". Вылетевший из московского аэропорта Домодедово в Орск 11 февраля 2018 года самолет через несколько минут упал в Подмосковье. Происшествие относится к категории потери управления в полете, подчеркнули в МАК.

Катастрофа, отмечается в отчете МАК, произошла из-за ошибочных действий экипажа при наборе высоты в сложных метеоусловиях при недостоверных показаниях приборной скорости. На самолете произошел отказ трех ППД, вызванный обледенением. Датчики скорости были закупорены образовавшимся льдом. Это привело к потере контроля за параметрами полета самолета, переводу его на пикирование и столкновению с землей, сообщает РИА Новости.

На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

После проверки Росавиацией работы авиакомпании "Саратовские авиалинии" были выявлены существенные нарушения в организации летной работы. С 31 мая 2018 года авиакомпания прекратила полеты, лишившись сертификата эксплуатанта. Компания работает теперь только как оператор аэропорта "Саратов-Центральный".

Ранее по теме

Сейчас

19:44

МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье

18:59

Рядом с мечетью во французском Бресте открыли стрельбу

17:48

Суд оставил семью Арашуковых за решеткой

16:38

ЦБ обвинил главу МАК Анодину и ее сына в уголовных преступлениях

15:45

В Москве простились с Аллой Покровской

14:30

В крымской пещере Таврида обнаружены кости гигантской птицы

13:45

Медведчук договорился об освобождении четырех пленных

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Катастрофа Ан-24: пилот и техник ценою своих жизней спасли пассажиров

Катастрофа Ан-24: пилот и техник ценою своих жизней спасли пассажиров

1 час назад
Арашуковы останутся в СИЗО еще на три месяца

Арашуковы останутся в СИЗО еще на три месяца

2 часа назад
МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье

МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье

46 минут назад

Трансляции

Программа "Вести в 20:00"
23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 28 июня

05:20

G20. Прибытие лидеров на первое заседание
08:00

G20. Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом
Все трансляции
"Ложное впечатление о надежности": Центробанк не одобрил новый слоган "Открытия"

"Ложное впечатление о надежности": Центробанк не одобрил новый слоган "Открытия"

56 минут назад
Климкин: МИД имело право без Зеленского дать ответ России по морякам

Климкин: МИД имело право без Зеленского дать ответ России по морякам

2 часа назад
Кокорин – болельщикам: спасибо за понимание и сопереживание

Кокорин – болельщикам: спасибо за понимание и сопереживание

1 час назад
Владелец "Рольфа" присвоил 4 миллиарда и вывел их за границу

Владелец "Рольфа" присвоил 4 миллиарда и вывел их за границу

4 часа назад
Судьба детей-маугли: удается ли им адаптироваться в социуме?

Судьба детей-маугли: удается ли им адаптироваться в социуме?

3 часа назад
Последние аплодисменты: в Москве простились с актрисой Аллой Покровской

Последние аплодисменты: в Москве простились с актрисой Аллой Покровской

4 часа назад
От Лизы Бричкиной до депутата: Елена Драпеко - о бескомпромиссности по жизни

От Лизы Бричкиной до депутата: Елена Драпеко - о бескомпромиссности по жизни

6 часов назад
Меркель вновь начало трясти на встрече с президентом

Меркель вновь начало трясти на встрече с президентом

9 часов назад
Вашингтон вместо Киева? В Сети предлагают варианты для новой столицы Украины

Вашингтон вместо Киева? В Сети предлагают варианты для новой столицы Украины

4 часа назад
PR-директор Алибасова рассказал о "затяжном сериале" с отравлением

PR-директор Алибасова рассказал о "затяжном сериале" с отравлением

2 часа назад
В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

8 часов назад
Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

26.06.2019 14:55
Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

26.06.2019 12:05
Просторы чистой природы. Фотоистория

Просторы чистой природы. Фотоистория

1 час назад
Умерла южнокорейская чиновница, ставшая жертвой нападения в Испании

Умерла южнокорейская чиновница, ставшая жертвой нападения в Испании

1 час назад
Во Франции неизвестный устроил стрельбу: двое человек ранены

Во Франции неизвестный устроил стрельбу: двое человек ранены

1 час назад
В Волгограде сгорели 5000 квадратных метров складов на рынке

В Волгограде сгорели 5000 квадратных метров складов на рынке

2 часа назад
В Москве умер Андрей Сахаров

В Москве умер Андрей Сахаров

2 часа назад
Раскрыта тайна исчезновения большого числа машин в Москве и Подмосковье

Раскрыта тайна исчезновения большого числа машин в Москве и Подмосковье

2 часа назад
Истребители, вертолеты и подлодки. На "Армии-2019" подписаны контракты на триллион рублей

Истребители, вертолеты и подлодки. На "Армии-2019" подписаны контракты на триллион рублей

3 часа назад
Грибы-паразиты превращают цикад в секс-зомби с отмершими гениталиями

Грибы-паразиты превращают цикад в секс-зомби с отмершими гениталиями

3 часа назад
Нейросеть научили раздевать людей на фотографиях

Нейросеть научили раздевать людей на фотографиях

3 часа назад
Новая процедура регистрации: автосалонам разрешат печатать номера

Новая процедура регистрации: автосалонам разрешат печатать номера

3 часа назад
ЦБ обвинил главу МАК Анодину и ее сына в уголовных преступлениях

ЦБ обвинил главу МАК Анодину и ее сына в уголовных преступлениях

3 часа назад
Путин посетил экспозицию технополиса "Эра" на форуме "Армия-2019"

Путин посетил экспозицию технополиса "Эра" на форуме "Армия-2019"

3 часа назад
Европа продлила санкции к России до февраля 2020 года

Европа продлила санкции к России до февраля 2020 года

4 часа назад
Задержан предполагаемый убийца дзюдоиста Евгения Кушнира

Задержан предполагаемый убийца дзюдоиста Евгения Кушнира

4 часа назад
90-летняя бабушка из умирающего челябинского села не может добиться квартиры

90-летняя бабушка из умирающего челябинского села не может добиться квартиры

4 часа назад
Нам негде жить: в Подмосковье дольщики 6 лет не могут дождаться своих квартир

Нам негде жить: в Подмосковье дольщики 6 лет не могут дождаться своих квартир

4 часа назад
Второй крупнейший крейсер в мире передадут флоту в 2022 году

Второй крупнейший крейсер в мире передадут флоту в 2022 году

4 часа назад
В крымской пещере найдены останки ископаемой птицы-великана &#8211; самой крупной в Северном полушарии

В крымской пещере найдены останки ископаемой птицы-великана – самой крупной в Северном полушарии

4 часа назад
Дружбу с Россией в Японии почитают великой

Дружбу с Россией в Японии почитают великой

5 часов назад
Штаты пообещали не размещать новые ядерные ракеты в Европе

Штаты пообещали не размещать новые ядерные ракеты в Европе

5 часов назад
В Сочи задержали лже-Цапка

В Сочи задержали лже-Цапка

6 часов назад
В Тунисе прогремели два взрыва: есть пострадавшие

В Тунисе прогремели два взрыва: есть пострадавшие

6 часов назад
Поляки хотят найти Янтарную комнату в неизвестном тоннеле

Поляки хотят найти Янтарную комнату в неизвестном тоннеле

7 часов назад
Новость о мужчине в берлоге оказалась фейком

Новость о мужчине в берлоге оказалась фейком

7 часов назад
Объем жилья в Москва-Сити вырос в два раза

Объем жилья в Москва-Сити вырос в два раза

10 часов назад
Помогите Сашеньке с пороком сердца

Помогите Сашеньке с пороком сердца

24.06.2019 12:55