МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) назвал причины крушения самолета Ан-148-100В RA-61704 "Саратовских авиалиний". Вылетевший из московского аэропорта Домодедово в Орск 11 февраля 2018 года самолет через несколько минут упал в Подмосковье. Происшествие относится к категории потери управления в полете, подчеркнули в МАК.

Катастрофа, отмечается в отчете МАК, произошла из-за ошибочных действий экипажа при наборе высоты в сложных метеоусловиях при недостоверных показаниях приборной скорости. На самолете произошел отказ трех ППД, вызванный обледенением. Датчики скорости были закупорены образовавшимся льдом. Это привело к потере контроля за параметрами полета самолета, переводу его на пикирование и столкновению с землей, сообщает РИА Новости.

На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

После проверки Росавиацией работы авиакомпании "Саратовские авиалинии" были выявлены существенные нарушения в организации летной работы. С 31 мая 2018 года авиакомпания прекратила полеты, лишившись сертификата эксплуатанта. Компания работает теперь только как оператор аэропорта "Саратов-Центральный".