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Ситуация на Украине 25 минут назад
Пока Медведчук ведет переговоры, Зеленский подает "странные сигналы"
Донецк и Луганск сегодня согласились отпустить четверых украинских военнопленных. Убедить лидеров народных республик удалось Виктору Медведчуку. Глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", который занимается такими обменами с самого начала конфликта, вынужден задействовать свои связи при отсутствии каких-либо шагов официального Киева. Тем более, что от украинского президента Зеленского сегодня поступают странные сигналы. Он признался, что даже о собственных международных шагах узнает только из Интернета.
Переговоры длились несколько месяцев. Мы стали свидетелями финальной стадии, когда украинский политик Виктор Медведчук в Минске напрямую встретился с главами ДНР и ЛНР и произошло то, что, наверное, можно назвать прорывом. Обмен пленными между сторонами не проводился несколько месяцев. И вот теперь власти непризнанных республик передают четырех заключенных в одностороннем порядке в качестве акта доброй воли.
Трое из освобождаемых — украинские военнослужащие, осужденные по особо тяжким статьям. Например, терроризм, содействие террористическим атакам и использование запрещенных способов войны. Пока официальный Киев отказывается устанавливать контакты с непризнанными республиками — это делает Виктор Медведчук, используя собственные связи.
"Команда господина Зеленского Зеленский, к сожалению, не собирается вести прямые переговоры с представителями Донецка и Луганска, о чем Зеленский сам и заявлял, его команда это подтверждает. Он не поддерживает особый статус Донбасса, амнистию и, естественно, ничего не сделал для того, чтобы можно было освободить военнопленных", — прокомментировал председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук.
Несмотря на все предвыборные обещания, Зеленский пока действует как Порошенко, который в течение полутора лет намеренно уклонялся от обмена в формате "всех на всех". Обмен должен был произойти еще зимой 2018-го. Из-за этого в тюрьмах с той и другой стороны остаются сотни людей.
Донецк и Луганск сегодня своими заявлениями посылают сигнал, что они давно готовы к мирному процессу.
"Для нас на сегодня самая важная задача этим нашим шагом простимулировать украинские власти к тому, чтобы они пошли, в конечном итоге, обмену всех на всех", — сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Как только стали известны результаты переговоров, Зеленский собрал в Киеве брифинг. Но первая реакция на новости из Минска оказалась довольно странной:
— Я не понимаю, зачем нашей великой и независимой Украине нужны посредники.
В отличие от Зеленского, который, как и его предшественник, не приемлет никаких прямых переговоров с непризнанными республиками, в Донецке и Луганске инициатива Медведчука нашла поддержку. Освобождением пленных он занимается еще с 2014 года.
"Я видел, когда он включался в процесс по обмену пленных, ситуация сдвигалась с мертвой точки и достигались конкретные результаты. Поэтому мы решили, что нужно пойти навстречу", — рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
Медведчук не знает, что его ждет по возвращению в Киев — не исключает возможности политического и уголовного преследования. При этом по данным украинских соцопросов, 54 процента украинцев выступают за прямые переговоры с непризнанными республиками, если это поможет достижению мира.
"Позиция нашей партии — это позиция тех людей, которые составляют нашу команду, которые реально борются за мир и знают, как этот мир внести в страну", — сообщил Виктор Медведчук.
Пока что в Киеве не хватает политической воли, чтобы исполнить один из первых пунктов Минска — разведение войск. На одном из самых напряженных участков, в станице Луганской, опять творится что-то невнятное. Ополченцы начали отвод своих подразделений и это зафиксировали наблюдатели ОБСЕ. А Киев, как утверждают власти ЛНР, лишь имитирует отвод вооружений. И создание зоны безопасности на этом участке, срывавшееся восемьдесят раз, может быть сорвано и в восемьдесят первый. Тем временем меньше чем через месяц у Украины будет новый парламент. Придут ли туда силы способные и, главное, желающие установить мир на Донбассе, большой вопрос.
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