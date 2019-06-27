Тема:

Саммит G20 в Осаке 25 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
27 июня 201920:54 Сергей Мингажев

Кокаин, здоровье Меркель, роботы и куси-кацу: главные интриги G20 в Осаке

Кокаин, здоровье Меркель, роботы и куси-кацу: главные интриги G20 в Осаке

Через несколько часов российского президента ждут в японской Осаке, куда сейчас съезжаются лидеры Большой двадцатки и приглашенных стран. 30 тысяч гостей будут охранять 25 тысяч полицейских. А на остров, где 28 июня откроется саммит, движется тайфун. Но главные интриги форума — вокруг событий "на полях": как пройдет встреча Путина и Трампа, согласованная в последний момент, удастся ли США и Китаю заключить торговый мир, не помешают ли немецкому канцлеру проблемы со здоровьем?

Дорога ведет в сторону моря. Место проведения саммита G20 — искусственный остров Сакисима в портовой части города. Именно в этом направлении чаще всего можно увидеть кавалькаду патрульных мотоциклов и автомобилей.

Полицейских в Осаку свезли со всей Японии. Усиленные патрули и пункты пропуска выставлены на всех подступах к основному месту проведения саммита Большой двадцатки.

К главному политическому событию Осака готовилась больше года.

Rihga Royal Hotel — один из старейших в Осаке. Здесь располагается штаб российской делегации. И именно в этом отеле остановится Владимир Путин.

Президента России здесь ожидают в пятницу, 27 июня. В первый день саммита у Владимира Путина запланировано 9 мероприятий, причем половина — это отдельные встречи в двух- или трехстороннем формате, в их числе — переговоры с Дональдом Трампом. О том, что встреча состоится, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Трамп прибыл в Японию вечером 26 июня. На вопрос американских журналистов, о чем он будет разговаривать с Владимиром Путиным, глава Белого дома был предельно лаконичен.

"У меня будет хороший разговор с Владимиром Путиным. Но то, что я ему скажу, — не ваше дело", — довольно грубо ответил на вопрос журналистов президент США Дональд Трамп.

Не меньшее внимание — к встрече Трампа с Си Циньпином. Информация официально не подтверждена, но есть данные, что лидеры США и Китая договорились объявить перемирие в торговой войне: чтобы провести переговоры с китайским лидером, Дональд Трамп вроде бы согласился приостановить введение дополнительных пошлин.

Сегодня Осака встречала лидеров Двадцатки проливным дождем. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин не сразу решился выйти на трап. Сюда уже прилетели председатель КНР Си Цзиньпин и индийский премьер Нарендра Моди. Как раз с ними у Владимира Путина запланированы трехсторонние переговоры. А еще отдельные встречи — с лидерами Франции, Великобритании, Турции, Саудовской Аравии, ЮАР, Южной Кореи.

Пресс-служба канцлера Германии тоже подтвердила, что Ангела Меркель будет участвовать во всех мероприятиях форума, хотя накануне вылета в Японию ей вновь пришлось в буквальном смысле держать себя в руках. На протокольном мероприятии в Берлине с ней случилось то же самое, что и во время недавней визита в Берлин президента Украины Владимира Зеленскогосильная дрожь, скрыть которую канцлер пыталась, крепко скрестив руки. Это длилось несколько минут. Пресс-служба позднее объявила, что недомогание прошло, и "Меркель чувствует себя хорошо".

А вот делегация бразильского президента прибыла в Японии не в полном составе.

Во время дозаправки в Севилье был задержан с поличным один из сопровождающих военных — в чемодане сержанта ВВС Сильвы Родригеса, летевшего резервным бортом, обнаружены 39 килограммов кокаина.

Погладить пятки симпатичного существа на старой осакской улочке — это к деньгам. Этот город во все времена был в Японии главным центром коммерции и предпринимательства: неслучайно, что лидеры ведущих экономических держав планеты собираются именно здесь. Финансовое благополучие — залог хорошего настроения и здорового аппетита. По количеству ресторанов, которые открыты 24 часа в сутки, городов равных Осаке в Японии нет.

Чем будут угощать лидеров Двадцатки, конечно, держится в тайне. Но кулинарная визитная карточка Осаки — это блюдо под названием куси-кацу: котлеты на шпажках, все что угодно — мясо, рыба, креветки, овощи — запеченные в сухарях. Крайне быстро готовится и очень просто в употреблении, нужно обмакнуть в соус и пробовать.

Величественные стены и широкие рвы опоясывают основную достопримечательность города. Осакский замок сыграл в XVI веке важную роль в объединении Японии, в завершение первого дня саммита японский премьер намерен собрать здесь глав 20 ведущих стран мира. В отеле, где останавливается Владимир Путин, гуманоид-консьерж охотно рассказывает об истории замка и даже предлагает вступить в диалог, который, впрочем, сразу заходит в тупик — откликнуться на собственное робот имя так и не смог.

- Пеппа!

Общения с роботом не получается.

Премьер-министр Синдзо Абэ будет приветствовать гостей на зеленой лужайке за смотровой башней с видом на главное сооружение осакского замка. Сейчас там идут последние приготовления. Охрана никого туда не пускает. Подступиться невозможно.

То есть впервые за последние несколько сотен лет неприступные стены самурайского замка используются по их прямому назначению. "Построим для мира будущее" — это лозунг нынешнего саммита.

В замке запланирован грандиозный концерт, но состоится ли он — зависит от погоды, в Японии сейчас как раз сезон дождей. Что точно не зависит погоды, это российско-японский саммит. Недалеко от стен старой военной крепости Владимир Путин и Синдзо Абэ в числе прочего будут обсуждать перспективы заключения мирного договора. Встреча пройдет с противоположной стороны замка, в отеле, где остановится сам Абэ.

Ранее по теме

Сейчас

19:44

МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье

18:59

Рядом с мечетью во французском Бресте открыли стрельбу

17:48

Суд оставил семью Арашуковых за решеткой

16:38

ЦБ обвинил главу МАК Анодину и ее сына в уголовных преступлениях

15:45

В Москве простились с Аллой Покровской

14:30

В крымской пещере Таврида обнаружены кости гигантской птицы

13:45

Медведчук договорился об освобождении четырех пленных

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Катастрофа Ан-24: пилот и техник ценою своих жизней спасли пассажиров

Катастрофа Ан-24: пилот и техник ценою своих жизней спасли пассажиров

1 час назад
Пока Медведчук ведет переговоры, Зеленский подает "странные сигналы"

Пока Медведчук ведет переговоры, Зеленский подает "странные сигналы"

23 минуты назад
МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье

МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье

1 час назад

Трансляции

23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 28 июня

05:20

G20. Прибытие лидеров на первое заседание
08:00

G20. Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом
10:00

Годовое собрание акционеров "Газпрома"
Все трансляции
Обыски в салоне: на основателя "Рольфа" завели дело

Обыски в салоне: на основателя "Рольфа" завели дело

18 минут назад
Кокаин, здоровье Меркель, роботы и куси-кацу: главные интриги G20 в Осаке

Кокаин, здоровье Меркель, роботы и куси-кацу: главные интриги G20 в Осаке

24 минуты назад
Кокорин – болельщикам: спасибо за понимание и сопереживание

Кокорин – болельщикам: спасибо за понимание и сопереживание

2 часа назад
Судьба детей-маугли: удается ли им адаптироваться в социуме?

Судьба детей-маугли: удается ли им адаптироваться в социуме?

3 часа назад
Последние аплодисменты: в Москве простились с актрисой Аллой Покровской

Последние аплодисменты: в Москве простились с актрисой Аллой Покровской

5 часов назад
От Лизы Бричкиной до депутата: Елена Драпеко - о бескомпромиссности по жизни

От Лизы Бричкиной до депутата: Елена Драпеко - о бескомпромиссности по жизни

6 часов назад
Вашингтон вместо Киева? В Сети предлагают варианты для новой столицы Украины

Вашингтон вместо Киева? В Сети предлагают варианты для новой столицы Украины

4 часа назад
PR-директор Алибасова рассказал о "затяжном сериале" с отравлением

PR-директор Алибасова рассказал о "затяжном сериале" с отравлением

3 часа назад
В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

9 часов назад
Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

26.06.2019 14:55
Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

26.06.2019 12:05
"Ложное впечатление о надежности": Центробанк не одобрил новый слоган "Открытия"

"Ложное впечатление о надежности": Центробанк не одобрил новый слоган "Открытия"

1 час назад
Просторы чистой природы. Фотоистория

Просторы чистой природы. Фотоистория

1 час назад
Умерла южнокорейская чиновница, ставшая жертвой нападения в Испании

Умерла южнокорейская чиновница, ставшая жертвой нападения в Испании

1 час назад
В Волгограде сгорели 5000 квадратных метров складов на рынке

В Волгограде сгорели 5000 квадратных метров складов на рынке

2 часа назад
В Москве умер Андрей Сахаров

В Москве умер Андрей Сахаров

2 часа назад
Раскрыта тайна исчезновения большого числа машин в Москве и Подмосковье

Раскрыта тайна исчезновения большого числа машин в Москве и Подмосковье

3 часа назад
Арашуковы останутся в СИЗО еще на три месяца

Арашуковы останутся в СИЗО еще на три месяца

3 часа назад
Истребители, вертолеты и подлодки. На "Армии-2019" подписаны контракты на триллион рублей

Истребители, вертолеты и подлодки. На "Армии-2019" подписаны контракты на триллион рублей

3 часа назад
Грибы-паразиты превращают цикад в секс-зомби с отмершими гениталиями

Грибы-паразиты превращают цикад в секс-зомби с отмершими гениталиями

3 часа назад
Нейросеть научили раздевать людей на фотографиях

Нейросеть научили раздевать людей на фотографиях

3 часа назад
Новая процедура регистрации: автосалонам разрешат печатать номера

Новая процедура регистрации: автосалонам разрешат печатать номера

4 часа назад
ЦБ обвинил главу МАК Анодину и ее сына в уголовных преступлениях

ЦБ обвинил главу МАК Анодину и ее сына в уголовных преступлениях

4 часа назад
Путин посетил экспозицию технополиса "Эра" на форуме "Армия-2019"

Путин посетил экспозицию технополиса "Эра" на форуме "Армия-2019"

4 часа назад
Европа продлила санкции к России до февраля 2020 года

Европа продлила санкции к России до февраля 2020 года

4 часа назад
Задержан предполагаемый убийца дзюдоиста Евгения Кушнира

Задержан предполагаемый убийца дзюдоиста Евгения Кушнира

4 часа назад
90-летняя бабушка из умирающего челябинского села не может добиться квартиры

90-летняя бабушка из умирающего челябинского села не может добиться квартиры

4 часа назад
Нам негде жить: в Подмосковье дольщики 6 лет не могут дождаться своих квартир

Нам негде жить: в Подмосковье дольщики 6 лет не могут дождаться своих квартир

4 часа назад
Второй крупнейший крейсер в мире передадут флоту в 2022 году

Второй крупнейший крейсер в мире передадут флоту в 2022 году

4 часа назад
В крымской пещере найдены останки ископаемой птицы-великана &#8211; самой крупной в Северном полушарии

В крымской пещере найдены останки ископаемой птицы-великана – самой крупной в Северном полушарии

5 часов назад
Дружбу с Россией в Японии почитают великой

Дружбу с Россией в Японии почитают великой

5 часов назад
Штаты пообещали не размещать новые ядерные ракеты в Европе

Штаты пообещали не размещать новые ядерные ракеты в Европе

6 часов назад
В Сочи задержали лже-Цапка

В Сочи задержали лже-Цапка

6 часов назад
В Тунисе прогремели два взрыва: есть пострадавшие

В Тунисе прогремели два взрыва: есть пострадавшие

7 часов назад
Поляки хотят найти Янтарную комнату в неизвестном тоннеле

Поляки хотят найти Янтарную комнату в неизвестном тоннеле

8 часов назад
Новость о мужчине в берлоге оказалась фейком

Новость о мужчине в берлоге оказалась фейком

8 часов назад
Объем жилья в Москва-Сити вырос в два раза

Объем жилья в Москва-Сити вырос в два раза

11 часов назад
Помогите Сашеньке с пороком сердца

Помогите Сашеньке с пороком сердца

24.06.2019 12:55