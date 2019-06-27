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Саммит G20 в Осаке 25 минут назад
Кокаин, здоровье Меркель, роботы и куси-кацу: главные интриги G20 в Осаке
Через несколько часов российского президента ждут в японской Осаке, куда сейчас съезжаются лидеры Большой двадцатки и приглашенных стран. 30 тысяч гостей будут охранять 25 тысяч полицейских. А на остров, где 28 июня откроется саммит, движется тайфун. Но главные интриги форума — вокруг событий "на полях": как пройдет встреча Путина и Трампа, согласованная в последний момент, удастся ли США и Китаю заключить торговый мир, не помешают ли немецкому канцлеру проблемы со здоровьем?
Дорога ведет в сторону моря. Место проведения саммита G20 — искусственный остров Сакисима в портовой части города. Именно в этом направлении чаще всего можно увидеть кавалькаду патрульных мотоциклов и автомобилей.
Полицейских в Осаку свезли со всей Японии. Усиленные патрули и пункты пропуска выставлены на всех подступах к основному месту проведения саммита Большой двадцатки.
К главному политическому событию Осака готовилась больше года.
Rihga Royal Hotel — один из старейших в Осаке. Здесь располагается штаб российской делегации. И именно в этом отеле остановится Владимир Путин.
Президента России здесь ожидают в пятницу, 27 июня. В первый день саммита у Владимира Путина запланировано 9 мероприятий, причем половина — это отдельные встречи в двух- или трехстороннем формате, в их числе — переговоры с Дональдом Трампом. О том, что встреча состоится, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Трамп прибыл в Японию вечером 26 июня. На вопрос американских журналистов, о чем он будет разговаривать с Владимиром Путиным, глава Белого дома был предельно лаконичен.
"У меня будет хороший разговор с Владимиром Путиным. Но то, что я ему скажу, — не ваше дело", — довольно грубо ответил на вопрос журналистов президент США Дональд Трамп.
Не меньшее внимание — к встрече Трампа с Си Циньпином. Информация официально не подтверждена, но есть данные, что лидеры США и Китая договорились объявить перемирие в торговой войне: чтобы провести переговоры с китайским лидером, Дональд Трамп вроде бы согласился приостановить введение дополнительных пошлин.
Сегодня Осака встречала лидеров Двадцатки проливным дождем. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин не сразу решился выйти на трап. Сюда уже прилетели председатель КНР Си Цзиньпин и индийский премьер Нарендра Моди. Как раз с ними у Владимира Путина запланированы трехсторонние переговоры. А еще отдельные встречи — с лидерами Франции, Великобритании, Турции, Саудовской Аравии, ЮАР, Южной Кореи.
Пресс-служба канцлера Германии тоже подтвердила, что Ангела Меркель будет участвовать во всех мероприятиях форума, хотя накануне вылета в Японию ей вновь пришлось в буквальном смысле держать себя в руках. На протокольном мероприятии в Берлине с ней случилось то же самое, что и во время недавней визита в Берлин президента Украины Владимира Зеленского — сильная дрожь, скрыть которую канцлер пыталась, крепко скрестив руки. Это длилось несколько минут. Пресс-служба позднее объявила, что недомогание прошло, и "Меркель чувствует себя хорошо".
А вот делегация бразильского президента прибыла в Японии не в полном составе.
Во время дозаправки в Севилье был задержан с поличным один из сопровождающих военных — в чемодане сержанта ВВС Сильвы Родригеса, летевшего резервным бортом, обнаружены 39 килограммов кокаина.
Погладить пятки симпатичного существа на старой осакской улочке — это к деньгам. Этот город во все времена был в Японии главным центром коммерции и предпринимательства: неслучайно, что лидеры ведущих экономических держав планеты собираются именно здесь. Финансовое благополучие — залог хорошего настроения и здорового аппетита. По количеству ресторанов, которые открыты 24 часа в сутки, городов равных Осаке в Японии нет.
Чем будут угощать лидеров Двадцатки, конечно, держится в тайне. Но кулинарная визитная карточка Осаки — это блюдо под названием куси-кацу: котлеты на шпажках, все что угодно — мясо, рыба, креветки, овощи — запеченные в сухарях. Крайне быстро готовится и очень просто в употреблении, нужно обмакнуть в соус и пробовать.
Величественные стены и широкие рвы опоясывают основную достопримечательность города. Осакский замок сыграл в XVI веке важную роль в объединении Японии, в завершение первого дня саммита японский премьер намерен собрать здесь глав 20 ведущих стран мира. В отеле, где останавливается Владимир Путин, гуманоид-консьерж охотно рассказывает об истории замка и даже предлагает вступить в диалог, который, впрочем, сразу заходит в тупик — откликнуться на собственное робот имя так и не смог.
- Пеппа!
Общения с роботом не получается.
Премьер-министр Синдзо Абэ будет приветствовать гостей на зеленой лужайке за смотровой башней с видом на главное сооружение осакского замка. Сейчас там идут последние приготовления. Охрана никого туда не пускает. Подступиться невозможно.
То есть впервые за последние несколько сотен лет неприступные стены самурайского замка используются по их прямому назначению. "Построим для мира будущее" — это лозунг нынешнего саммита.
В замке запланирован грандиозный концерт, но состоится ли он — зависит от погоды, в Японии сейчас как раз сезон дождей. Что точно не зависит погоды, это российско-японский саммит. Недалеко от стен старой военной крепости Владимир Путин и Синдзо Абэ в числе прочего будут обсуждать перспективы заключения мирного договора. Встреча пройдет с противоположной стороны замка, в отеле, где остановится сам Абэ.
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