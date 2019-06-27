Обыски в салоне: на основателя "Рольфа" завели дело
Махинации на 4 миллиарда рублей, вывод денег за границу и покупка акций у самого себя по завышенной цене — это причины, по которым сотрудники ФСБ и Следственного комитета пришли в офисы крупнейшего российского автодиллера, а против основателя компании завели уголовное дело. Сам владелец бизнеса оказался за рубежом. И уже заявил, что возвращаться не собирается.
Менеджерам автохолдинга "Рольф" на работу пришлось пробираться сквозь плотную толпу журналистов.
— Вы здесь работаете?
— Да, работаю!
— Скажите, вы знаете, что обыски сейчас проходят?
— Знаю, да!
— В связи с чем они проходят?
— Этого не знаю!
Примерно в девять утра 27 июня у центрального офиса компании появились сотрудники Следственного комитета и ФСБ. Они оцепили здание и сразу поднялись на верхний этаж, там находится администрация и бухгалтерия.
Удалось пройти по зданию, но повсюду — спецназ. В приемную директора никого не пускали. Оперативники в это время изымали в финансовом отделе документы о расходовании средств. Обыски одновременно проходили в Москве и представительстве компании в Санкт-Петербурге. При этом дилерские центры в городах продолжали работать и принимали покупателей.
— Вас спокойно выпустили и запустили?
— Да, а там вообще никого нет, там вообще тишина!
Представители пресс-службы разговаривать с журналистами долго отказывались.
- Нет, комментариев не даём!
- Нет, к сожалению. Не могу с новостями разговаривать!
Но потом передумали и неловко попытались всех успокоить.
"Нам предъявили постановление. Пока мы его изучаем, не могу сказать детали, что именно в нем содержится. Но уже по первой информации могу сказать, что это не связано с деятельностью компании", — подчеркнул руководитель пресс-службы холдинга "Рольф" Павел Носов.
Но в Следственном комитете уточнили, что на руководителей "Рольфа" и его основателя Сергея Петрова завели уголовное дело. Их подозревают в махинациях с валютой и выводе денег за рубеж. По версии следствия, Петров вместе с сообщниками купил по фиктивному договору коммерческую компанию за четыре миллиарда, хотя стоила она гораздо дешевле. А полученную разницу присвоил.
"Соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме четырех миллиардов рублей со счета компании "Рольф" на счет кипрской компании Panabel Limited, открытый в австрийском банке. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение", — заявили следователи.
Сергей Петров основал группу компаний "Рольф" в 1991 году. После избрания в Госдуму передал управление сыну. Но при этом, как полагает следствие, фактически продолжил руководить бизнесом. Выручка в 2018 году составила почти 230 миллиардов рублей, а сам холдинг на сегодняшний день является крупнейшим в России.
Сам Петров сейчас вместе с семьей находится за границей. Заявил, что наблюдает за ситуацией и подумает, стоит ли возвращаться в Россию. Как отразится уголовное дело на самой компании, не понятно. Пока она продолжает работать.
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