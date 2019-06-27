Москва во власти ливней — такая погода будет еще три дня

Запастись терпением и билетами на метро — такой совет столичным водителям дают сегодня в Центре организации дорожного движения. Москва — весь день во власти непогоды. Ливень спровоцировал серьезные пробки, в городе много мелких аварий, на некоторых участках возможны подтопления. Коммунальщики уже перешли на усиленное дежурство. Как в настоящее время обстоит ситуация?

Непогода застала многих москвичей врасплох. Мягко говоря, на улице немного прохладно. Сейчас в районе Третьего транспортного кольца, здесь периодически сильные порывы ветра, но на время прекратился дождь. Под ногами лужи, приходится периодически их форсировать. Ну и, как следствие непогоды, пресловутые московские пробки. В целом по Москве 9 баллов.

Не обошлось и без происшествий. В Воронцовском парке на женщину упало дерево. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу. Москвичи выкладывают в сеть видеозаписи с разгулом стихии и ее последствиями. Где-то опять пробки, где-то не справляется ливневая канализация, где-то заливает автомобильные тоннели. То ли еще будет, говорят синоптики. Дождь будет лить всю ночь и продолжится завтра. Местами сильные грозы с сильными порывами ветра. МЧС уже начала присылать СМС на телефоны москвичей и жителей области с предупреждениями о возможной опасности.

"В субботу с севера начнет поступать очень холодный воздух. Он ворвется к нам с резким северо-западным ветром, который в порывах может усиливаться до 12-17 метров в секунду. И похолодание в столице до 12-14 градусов", — прокомментировала ситуацию ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк.

Переживать такую погоду придется три дня, но уже в воскресенье дождь прекратится. Температура повысится до 20 градусов.