Nord Stream Race 2019. Российская яхта в призерах второго этапа

Традиционная парусная регата Nord Stream Race 2019 завершила свой второй, самый длинный на состязаниях этап. В почти двухсуточном переходе Копенгаген – Стокгольм сильнейшими оказались представители Королевского яхт-клуба Швеции. Они выиграли вторую оффшорную гонку.

Как уже сообщали Вести.Ru, со старта во вторник, 25 июня, гонку возглавила российская команда "Левиафан", которая до этого лидировала и в общем зачете. Однако, как предположил один из членов нашего коллектива Михаил Шереметьев, переход между главными городами двух скандинавских стран изобиловал сложными природными и погодными условиями и лучше с ними удалось справиться хозяевам "поля" в Стокгольме. Они поддержали традицию датчан также прибывших первыми к родным берегам.

"Левиафан" то шел первым, то по очереди уступал шведами и представителям Северогерманского гоночного союза, но в итоге пришел на финиш только третьим. Шведы стали первыми, немцы – вторыми, два последних места заняли яхтсмены Королевского яхт-клуба Дании и финского яхт-клуба Аландских островов.

По результатам двух прибрежных гонок в немецком Киле и Копенгагене, а также двух полноценных этапов на маршруте между Германией, Данией и Швецией по 9 очков набрали россияне и шведы, но у скандинавов две победу и пока общее 1-е место. На третьей строчке Дания (12 баллов), Германия (14) и Финляндия.