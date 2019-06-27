Africa Cup. Футболисты Мадагаскара победили сборную Бурунди

Дебютанты финальной части футбольного Кубка Африки из сборной Мадагаскара сделали заявку на попадание в плей-офф соревнований, проходящих в Египте. Выиграв у соперников из Бурунди со счетом 1:0 они идут вторыми в группе "В", уступая только команде Нигерии.

Победу островитянам принес единственный голу в исполнении Илаймахаритры. Ранее островитяне разошлись ничьей с командой Гвинеи (2:2), а нигерийцы после побели над Бурунди (1:0) выиграли у гвинейцев с тем же счетом. В плей-офф выйдут два победителя группы и третья команда, если сумеет опередить конкурентов из других групп.