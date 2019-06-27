Злоумышленник, открывший стрельбу у мечети во французском Бресте, покончил с собой

Преступник, открывший стрельбу в городе Брест во Франции, покончил с собой. Об этом сообщает радиостанция franceinfo, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

В четверг, 27 июня, около 16:30 по парижскому времени (17:30 по времени Москвы) злоумышленник открыл огонь перед мечетью, которая расположена в квартале Понтанезен (город Брест, запад Франции), после чего скрылся с места преступления. В результате стрельбы два человека были ранены, их доставили в госпиталь. По данным телеканала BFM, имам мечети – в числе пострадавших.

Спустя несколько часов полиции удалось обнаружить тело преступника недалеко от его машины. Личность стрелявшего уже установлена. Правоохранители выясняют его мотивы,

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