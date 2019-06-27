В Москве задержан второй отравитель, притворявшийся полицейским

По подозрению в серии ограблений в Москве задержан ранее судимый за убийство и нанесение тяжелых телесных повреждений житель Твери. 49-летний гражданин доводил потерпевших психотропными препаратами до потери сознания. При задержании на станции Подсолнечная у него обнаружено поддельное удостоверение сотрудника полиции.

Также у тверянина изъяты два ножа, охолощенный пистолет Макарова с сигнальными патронами, три газовых баллончика и металлическая фляжка со спиртом и сильным нейролептиком – азалептином, сообщает "Интерфакс".

На злоумышленника вышли, расследуя отравление 9 февраля 2019 года 54-летнего гражданина Узбекистана в поезде сообщением Подсолнечная — Москва. Он скончался через два часа после госпитализации в результате отравления клозапином, концентрация которого в сочетании со спиртом была критической, а также возникшего на этом фоне отеком головного мозга. В личных вещах погибшего не оказалось ценностей и денег.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть и разбое по части 4 статьи 162 Уголовного кодекса России, сообщила представитель московского управления на транспорте Следственного комитета России Елена Марковская.

Задержанный отравитель проверяется на причастность к аналогичным преступлениям на территории Москвы, Подмосковья, Ленинградской, Тверской и Костромской областей. Устанавливаются возможные соучастники отравителя.

На пятой июньской неделе в Москве был задержан 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов. Он знакомился с потерпевшими на Чистых прудах и Хохловской площади, предлагал им отравленную газировку, а когда жертвы теряли сознание, то обирал их.