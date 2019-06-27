Путин предложил Лондону оставить шпионскую возню в прошлом

Москва и Лондон заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений, заявил в интервью Financial Times президент России Владимир Путин накануне саммита G20 в японской Осаке.

При этом Путин подчеркнул, что вся суматоха и шпионская возня не стоит не только межгосударственных отношений Москвы и Великобритании, но и пяти копеек, как говорят в России.

"Можно было бы бесконечно продолжить список того, что можно утверждать, и в чем можно обвинять друг друга, — отметил Путин. — Мы должны оставить это в прошлом и позволить спецслужбам во всем разобраться".

Интервью Путина Financial Times 27 июня 2019 года показал телеканал "Россия 24". От саммита G20 в Осаке Путин не ждет прорыва, но он намерен встретиться в Японии в премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.