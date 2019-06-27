Погорячились, с кем не бывает: делегаты из Литвы и Эстонии остались работать в ПАСЕ

"Продолжаем работать", — заявил депутат от Литвы Эгидиюс Варейкис, оставшийся на летнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Эстонские и литовские делегаты, вопреки объявленному Украиной демаршу, не стали покидать Страсбург, сообщает ТАСС. Депутат от Литвы Эмануэлис Зингерис объяснил это тем, что остался специально, поскольку он будет выступать по докладу о расследовании убийства Бориса Немцова. Представитель Эстонии также выступил в ходе рассмотрения этого доклада. Эстонский премьер Юри Ратас заявил, что правительство Эстонии не поддерживает идею ухода из Парламентской ассамблеи.

Также в Страсбурге остались представители Грузии и Латвии, которые в неофициальном разговоре отметили, что приостановили работу до консультаций с правительствами своих стран. Тбилиси не планирует замораживать участие в Ассамблее, пояснила член грузинской делегации в ПАСЕ София Кацарава.

"Погорячились вчера, с кем не бывает", — прокомментировала в Telegram отказ делегатов из Литвы и Грузии вслед за делегацией Украины покинуть ПАСЕ телеведущая канала "Россия" Ольга Скабеева.

Вслед за Украиной сессию ПАСЕ покинули Эстония, Латвия, Литва, Польша, Грузия и Словакия, заявил днем ранее представитель Киева в ПАСЕ Владимир Арьев, возмущенный восстановлением полномочий российской делегации в полном объеме.

Москва пять лет была лишена права голоса в ПАСЕ из-за событий на Украине и возвращения Крыма в состав России. Российские делегаты покинули Страсбург. С 2017 года Россия частично прекратила выплату членских взносов в бюджет Ассамблеи.

В июне 2019 года в ПАСЕ приняли резолюцию, дающую Москве право принимать участи в июньской сессии, голосовать и выступать. Это первый шаг к восстановлению полноценного диалога между Россией и Европой.