Питерский "Зенит" сыграет в баскетбольной Евролиге

Организаторы Евролиги, главного клубного турнира континентального баскетбола, объявили состав участников турнира грядущего сезона. К российским старожилам ЦСКА и "Химкам" добавился еще один клуб Единой лиги ВТБ питерский "Зенит".

Клуб из Санкт-Петербурга получил официальное приглашение — Wild Card, — на участие в Евролиге-2019-2020, сообщает сайт Евролиги. Решение о включении "Зенита" утверждено на заседании исполнительного совета акционеров турнира.

В новом сезоне евротурнира сыграют также испанская "Валенсия" и французский "Виллербанн". Напомним, что три последних места в сезоне-2018-2019 заняли испанский "Гран-Канария", турецкая "Дарушафака" и "Будучность" из Черногории, которые покидают турнир.