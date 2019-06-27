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27 июня 201922:10

Питерский "Зенит" сыграет в баскетбольной Евролиге

basket.fc-zenit.ru

Организаторы Евролиги, главного клубного турнира континентального баскетбола, объявили состав участников турнира грядущего сезона. К российским старожилам ЦСКА и "Химкам" добавился еще один клуб Единой лиги ВТБ питерский "Зенит".

Клуб из Санкт-Петербурга получил официальное приглашение — Wild Card, — на участие в Евролиге-2019-2020, сообщает сайт Евролиги. Решение о включении "Зенита" утверждено на заседании исполнительного совета акционеров турнира.

В новом сезоне евротурнира сыграют также испанская "Валенсия" и французский "Виллербанн". Напомним, что три последних места в сезоне-2018-2019 заняли испанский "Гран-Канария", турецкая "Дарушафака" и "Будучность" из Черногории, которые покидают турнир.

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