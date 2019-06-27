Путин: В Венесуэле российских войск нет

Владимир Путин заявил в интервью изданию Financial times, что в Венесуэле российских войск нет. Недавно ее покинула и группа российских советников и специалистов. Однако, по словам президента РФ, они могут поехать туда вновь.

Путин отметил, что при Чавесе РФ продавала оружие Венесуэле без всяких ограничений. Россия делала это абсолютно легально, как положено в мире это делать, как все делают – американцы, британцы, китайцы или французы.

Как пояснил Путин, у России с Венесуэлой есть контракты. В них прописано, что РФ должна обслуживать эту технику, поддерживать ее в рабочем состоянии, обучать специалистов. Москва эти обязательства выполняет.

Президент РФ отверг предположения о том, что режим Мадуро держится на российских штыках.

Он назвал такое впечатление ложным. «Это не имеет ничего общего с действительностью", — подчеркнул он.