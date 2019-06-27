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Саммит G20 в Осаке 25 минут назад
Путин думает о своем преемнике уже 19 лет
Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил уверенность, что в России принцип выбора главы государства более демократичный, чем в Великобритании. Будущего президента изберет народ, отметил президент в интервью изданию Financial Times накануне саммита G20. Текст интервью был опубликован на сайте газеты, а также на сайте Кремля
Путин признался, что думает о преемнике с 2000 года, но подчеркнул, что меняется ситуация в стране и меняются требования к людям. Поэтому в конечном итоге решение о выборе главы государства в России будет принимать народ. Президент напомнил, что выборы главы РФ проходят через всеобщее прямое тайное голосование. Это отличается от системы выборов в Великобритании. "А нас демократическая страна", — заявил Путин. И рассказал, что в России, если по каким-то причинам уходит первое лицо государства (в связи с окончанием срока полномочий или в связи с желанием прекратить свою деятельность, как сделал Борис Ельцин), в стране проводится прямое тайное голосование всего населения.
Если действующий руководитель пользуется доверием и уважением народа, он всегда кого-то поддерживает, но в итоге выбор делают граждане Российской Федерации, цитирует слова Путина Financial Times.
Путин напомнил, что в 2000 году он был исполняющим обязанности президента. А чтобы избираться и быть полноценным главой Российского государства, необходимо было пойти на выборы, что он и сделал. Президент РФ поблагодарил россиян за то, что они доверили ему находиться во главе России. "Это огромная честь", — подчеркнул Владимир Путин.
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