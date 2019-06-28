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28 июня 201906:00

Доллар и евро в июле сделают передышку на коррекцию

Global Look Press

По оценкам "Информационно-аналитического центра "Альпари", с начала июня рубль показывает серьезное укрепление и к доллару, и к евро. Для доллара первый месяц лета начался вблизи отметки 65,6 руб., и далее последовало его устойчивое и почти безостановочное снижение, на дне которого 25 июня доллар протестировал отметку 62,5 руб., вернувшись при этом к уровням самого начала августа прошлого года. Таким образом, рубль полностью отыграл потери, которые ему нанесли санкции и бегство капитала с рынков развивающихся стран в августе — начале сентября 2018 года. Затем доллар немного отрос до 63 руб.

Евро показал за месяц схожую динамику. Июнь начался с уровней 73,6 руб. за евро, далее — стремительное падение до 70,9 руб. – минимального значения с начала апреля 2018 года, затем — восстановление к 71,7 руб.

У усиления рубля было несколько причин, объясняет старший аналитик "Информационно-аналитического центра "Альпари" Вадим Иосуб. Одна из причин – рост цен на нефть на 10 процентов, с $60 до $66 за баррель марки Brent. Еще одна причина – высокий интерес иностранных инвесторов к гособлигациям (ОФЗ). Снижение ставки ЦБ РФ не так страшно для инвесторов и не подрывает интерес к рублю, если происходит вслед за снижением инфляции. Любого инвестора интересует не номинальная, а реальная доходность, то есть разница между номинальной доходностью облигации и инфляцией. Если доходность бумаг и инфляция снижаются одновременно, положительная разница между ними сохраняется, сохраняется при этом и интерес инвесторов к российской валюте.

Нельзя обойти вниманием и давление, которое испытал сам доллар на мировых рынках. До недавнего времени рынки закладывали в цену доллара понижение ставки ФРС в июле сразу на 0,5 процента, благодаря чему доллар и подешевел практически против всех мировых валют, а росли валюты развивающихся стран, сырье, включая нефть и золото, и даже криптовалюты. Однако из самых последних заявлений представителей ФРС следует, что реальными являются лишь два сценария: ставка снижается в июле на 0,25 процента, а то и вовсе может остаться без изменений. На этом фоне доллар стал восстанавливать утраченные в мире позиции, в частности, оттолкнулся от дна и по отношению к рублю. Ожидание рынка на резкое снижение ставки ФРС уже отыграно, и возвращается более реалистичный трезвый взгляд, поэтому весьма вероятно частичное восстановление доллара к рублю после его июньского падения.

Исходя из этого сценария, в ИАЦ "Альпари" ожидают коррекционное восстановление доллара в июле до 64,0-64,4 руб., евро по тому же сценарию может подняться в следующем месяце до 72,3-72,6 руб.

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