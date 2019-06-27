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27 июня 201923:30

Путин: если бы США приняли российский план по ПРО, мир был бы другим

Владимир Путин в своем интервью Financial Times заявил, что если бы США приняли российский план по противоракетной обороне, сегодняшний мир был бы другим. Но этого, к сожалению, не произошло, отметил президент России.

"Мы видим другое развитие ситуации, связанное с развитием новейших вооружений, новейших военных технологий, — сказал он. — Ну что же, но это не наш выбор. Но сегодня хотя бы надо сделать все, для того чтобы не обострять ситуацию".

Вопрос об одностороннем выходе США из договора по ПРО всегда был для России краеугольным камнем всей международной безопасности. Путин сообщил также, что предлагал США совместно, в трехстороннем формате (ЕС, Россия, США) работать по противоракетной обороне.

"С конкретными параметрами этого сотрудничества, с определением ракет опасных направлений, с обменом технологией, с выработкой механизмов принятия решений и так далее, — рассказал Владимир Путин. — Это были совершенно конкретные предложения".

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