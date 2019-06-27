Кубок Африки. Сборная Алжира обеспечила место в плей-офф

В розыгрыше футбольного Кубка африканских наций продолжается групповой турнир. В группе "С" встречались два "бумажных" фаворита – сборные Алжира и Сенегала. Матч получился крайне напряженным и победа досталась алжирцам с минимальным счетом – 1:0.

Единственный гол в ворота сенегальских "львов Теранги" забил на 49-й минуте Белаили. Нельзя сказать, что победители полностью владели инициативой, однако своими моментами они распорядились лучше. Алжир набрал 6 очков и фактически добился права играть в плей-офф. Сенегал идет на втором месте, но его потенциальные конкуренты из Танзании и Кении еще не сыграли матч второго тура.