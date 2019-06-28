Пожар на складе в центре Москвы удалось локализовать

На севере Москвы локализован сильный пожар.

На Ярославском шоссе горел склад. Как сообщили в управлении МЧС столицы, площадь возгорания превысила 2 тысячи квадратных метров. Пожару присвоена третья категория сложности. Жители близлежащих домов жалуются на сильное задымление. Есть информация, что горят покрышки и древесина.

К тушению привлечены пожарный поезд и авиация. Данных о пострадавших нет, передает телеканал "Россия 24".