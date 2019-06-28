Из-за тумана в Москве задержаны 74 рейса

Из-за тумана в Москве задержаны 74 авиарейса.

Больше всего – 38 рейсов – задерживаются в аэропорту "Шереметьево". 22 самолета вылетят с опозданием из "Внуково". В "Домодедово" задержаны 14 рейсов, отменены 3.

Столичные аэропорты могут принимать рейсы в любую погоду. Решения о взлетах и посадках командиры воздушных судов принимают самостоятельно, передает агентство "Интерфакс". Уходов самолетов на запасные аэродромы не было.