Тема:

Ситуация на Украине 47 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
28 июня 201901:06 Анастасия Ефимова

Зеленский обиделся на "слишком самостоятельный" МИД Украины

Зеленский обиделся на "слишком самостоятельный" МИД Украины

Президента Украины ни во что не ставят. Владимир Зеленский очень сильно обиделся на украинский МИД из-за дела о моряках, задержанных в ноябре прошлого года за нарушение границы в Керченском проливе.

На пресс-конференции Зеленского половина звука — в браке: так сильно президент Украины бил рукой по трибуне, задевая микрофон и испытывая слушателей на прочность барабанных перепонок. Впрочем, Владимира Зеленского можно понять. Ведь неожиданно оказалось, что вопросы государственного значения в государстве, где он имеет счастье быть президентом, решаются вообще без его ведома.

"Я, я — президент Украины, — напоминаю всем, особенно господину Климкину, — я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ, — заявил Владимир Зеленский. — Потому что господин Климкин не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины… То, что мне говорят специалисты, помощники и дипломаты, — они говорят, что такие действия могут поставить под угрозу возвращение наших моряков. Мы не понимаем, и я лично не понимаю, почему, не посоветовавшись со мной, министр делает утверждения как от государства, когда это компетенция президента".

Возмущался Владимир Зеленский из-за заявления Министерства иностранных дел Украины. Дело касается моряков, задержанных минувшей осенью в Керченском проливе. Ранее российское дипведомство попросило у Киева письменных гарантий, что уголовное преследование арестованных продолжится и у них на родине. Проще говоря, в который раз напоминало соседям о правовых механизмах, которые они могут задействовать, чтобы вернуть своих граждан на родину. Только вот предложение Москвы предпочли отклонить. Павел Климкин в Facebook прямо написал: так не будет.

"Они заинтересованы не столько в возврате моряков, сколько в международном скандале и в поводах для давления на Россию, — комментирует действия МИДа Украины Игорь Друзь, публицист. – Они не заинтересованы в каком-то мире. Наоборот, они хотят усилить санкции против России. И для этого им нужно, чтобы моряки сидели в тюрьме. И сидели бы подольше".

Впрочем, как бы сильно Владимир Зеленский ни критиковал чрезмерную самостоятельность своего МИДа, он ни словом не обмолвился, что сам бы поступил иначе и пошел бы на диалог с Москвой. И еще раз подтвердил, что не готов к разговору, возмутившись итогами переговоров Минске. Мол, вообще не понимает, зачем "самостоятельной стране" переговорщики.

О том, что лидер "Оппозиционной платформы — за жизнь" освобождением пленных в Донбассе занимается больше пяти лет, украинский президент знать как будто не хочет. Как, видимо, не хочет упомянуть и о том, что кроме Виктора Медведчука желающих возвращать граждан Украины домой — не на словах, а на деле — почему-то не находится.

"К сожалению, во внутриукраинской повестке уже довольно давно, наверное, начиная с 2014 года, никого не волнует судьба людей и никого не волнуют их интересы, — считает Олег Ногинский, эксперт Центра евразийской интеграции. — Обратите внимание — с одной стороны, Украина кричала, что в Крыму живут граждане Украины. С другой стороны, выключала им воду. Она сообщала, что на Донбассе находятся граждане Украины. С другой — вводила против них экономическую блокаду. Как-то нелогично уже, да?"

Впрочем, Киеву это нелогичным не кажется. Теперь Владимир Зеленский требует, чтобы МИД объяснился. Не перед ним — перед журналистами. А он, видимо, из газет, узнает, почему же кабинет министров с ним не считается. Способ коммуникации, может, и замысловатый. Но другого между президентом и кабинетом министров на Украине пока нет.

"Эта ситуация характерна для Украины последних лет, потому что там постоянно наблюдается противостояние между различными политическими силами и ветвями власти, — поясняет Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ. — Но в настоящий момент мы видим, что она, эта власть, между собой не согласовывает действия, в частности, между главой государства и главой внешнеполитического ведомства. Кстати, мне до сих пор непонятно, почему Климкин еще находится на посту, он вроде бы просил о досрочной отставке".

Об отставке Климкин, кстати, и правда просил — минимум дважды. Но пока он все еще на посту. Может быть, глава украинского МИДа забыл написать официальное заявление, ограничившись, по обыкновению, социальными сетями. Или Владимир Зеленский просто забыл вовремя подписаться на его страницу.

Ранее по теме

Сейчас

00:17

Из-за тумана в Москве задержаны 74 рейса

22:18

Путин предложил Лондону оставить шпионскую возню в прошлом

19:44

МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье

18:59

Рядом с мечетью во французском Бресте открыли стрельбу

17:48

Суд оставил семью Арашуковых за решеткой

16:38

ЦБ обвинил главу МАК Анодину и ее сына в уголовных преступлениях

15:45

В Москве простились с Аллой Покровской

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин думает о своем преемнике уже 19 лет

Путин думает о своем преемнике уже 19 лет

3 часа назад
Зеленский обиделся на "слишком самостоятельный" МИД Украины

Зеленский обиделся на "слишком самостоятельный" МИД Украины

44 минуты назад
Специалисты "Яндекса" отразили атаки западных спецслужб на сервисы компании

Специалисты "Яндекса" отразили атаки западных спецслужб на сервисы компании

1 час назад

Трансляции

Вечер с Владимиром Соловьевым
05:20

G20. Прибытие лидеров на первое заседание
08:00

G20. Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом
10:00

Годовое собрание акционеров "Газпрома"
Все трансляции
Путин предложил Лондону оставить шпионскую возню в прошлом

Путин предложил Лондону оставить шпионскую возню в прошлом

3 часа назад
МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье

МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье

5 часов назад
Путин сохранил интригу вокруг судьбы соглашения ОПЕК+

Путин сохранил интригу вокруг судьбы соглашения ОПЕК+

3 часа назад
Обыски в салоне: на основателя "Рольфа" завели дело

Обыски в салоне: на основателя "Рольфа" завели дело

4 часа назад
Катастрофа Ан-24: пилот и техник ценою своих жизней спасли пассажиров

Катастрофа Ан-24: пилот и техник ценою своих жизней спасли пассажиров

6 часов назад
Судьба детей-маугли: удается ли им адаптироваться в социуме?

Судьба детей-маугли: удается ли им адаптироваться в социуме?

8 часов назад
Погорячились, с кем не бывает: делегаты из Литвы и Эстонии остались работать в ПАСЕ

Погорячились, с кем не бывает: делегаты из Литвы и Эстонии остались работать в ПАСЕ

3 часа назад
Путин: я считаю Трампа талантливым человеком, хотя и не разделяю многие его методы

Путин: я считаю Трампа талантливым человеком, хотя и не разделяю многие его методы

3 часа назад
Пока Медведчук ведет переговоры, Зеленский подает "странные сигналы"

Пока Медведчук ведет переговоры, Зеленский подает "странные сигналы"

4 часа назад
От Лизы Бричкиной до депутата: Елена Драпеко - о бескомпромиссности по жизни

От Лизы Бричкиной до депутата: Елена Драпеко - о бескомпромиссности по жизни

11 часов назад
Москва во власти ливней — такая погода будет еще три дня

Москва во власти ливней — такая погода будет еще три дня

4 часа назад
Вашингтон вместо Киева? В Сети предлагают варианты для новой столицы Украины

Вашингтон вместо Киева? В Сети предлагают варианты для новой столицы Украины

9 часов назад
PR-директор Алибасова рассказал о "затяжном сериале" с отравлением

PR-директор Алибасова рассказал о "затяжном сериале" с отравлением

7 часов назад
В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

13 часов назад
Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

26.06.2019 14:55
Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

26.06.2019 12:05
Путин: в Венесуэле российских войск нет

Путин: в Венесуэле российских войск нет

3 часа назад
В Москве задержан второй отравитель, притворявшийся полицейским

В Москве задержан второй отравитель, притворявшийся полицейским

3 часа назад
Путин не ждет прорыва от саммита G20 в Осаке

Путин не ждет прорыва от саммита G20 в Осаке

4 часа назад
Злоумышленник, открывший стрельбу у мечети во французском Бресте, покончил с собой

Злоумышленник, открывший стрельбу у мечети во французском Бресте, покончил с собой

4 часа назад
Итальянцы спасаются от рекордной жары и вони мусора

Итальянцы спасаются от рекордной жары и вони мусора

4 часа назад
Кокаин, здоровье Меркель, роботы и куси-кацу: главные интриги G20 в Осаке

Кокаин, здоровье Меркель, роботы и куси-кацу: главные интриги G20 в Осаке

4 часа назад
"Ложное впечатление о надежности": Центробанк не одобрил новый слоган "Открытия"

"Ложное впечатление о надежности": Центробанк не одобрил новый слоган "Открытия"

5 часов назад
Просторы чистой природы. Фотоистория

Просторы чистой природы. Фотоистория

6 часов назад
Умерла южнокорейская чиновница, ставшая жертвой нападения в Испании

Умерла южнокорейская чиновница, ставшая жертвой нападения в Испании

6 часов назад
Кокорин – болельщикам: спасибо за понимание и сопереживание

Кокорин – болельщикам: спасибо за понимание и сопереживание

6 часов назад
В Волгограде сгорели 5000 квадратных метров складов на рынке

В Волгограде сгорели 5000 квадратных метров складов на рынке

7 часов назад
В Москве умер Андрей Сахаров

В Москве умер Андрей Сахаров

7 часов назад
Раскрыта тайна исчезновения большого числа машин в Москве и Подмосковье

Раскрыта тайна исчезновения большого числа машин в Москве и Подмосковье

7 часов назад
Арашуковы останутся в СИЗО еще на три месяца

Арашуковы останутся в СИЗО еще на три месяца

7 часов назад
Истребители, вертолеты и подлодки. На "Армии-2019" подписаны контракты на триллион рублей

Истребители, вертолеты и подлодки. На "Армии-2019" подписаны контракты на триллион рублей

8 часов назад
Грибы-паразиты превращают цикад в секс-зомби с отмершими гениталиями

Грибы-паразиты превращают цикад в секс-зомби с отмершими гениталиями

8 часов назад
Нейросеть научили раздевать людей на фотографиях

Нейросеть научили раздевать людей на фотографиях

8 часов назад
Новая процедура регистрации: автосалонам разрешат печатать номера

Новая процедура регистрации: автосалонам разрешат печатать номера

8 часов назад
ЦБ обвинил главу МАК Анодину и ее сына в уголовных преступлениях

ЦБ обвинил главу МАК Анодину и ее сына в уголовных преступлениях

8 часов назад
Путин посетил экспозицию технополиса "Эра" на форуме "Армия-2019"

Путин посетил экспозицию технополиса "Эра" на форуме "Армия-2019"

8 часов назад
Европа продлила санкции к России до февраля 2020 года

Европа продлила санкции к России до февраля 2020 года

9 часов назад
Задержан предполагаемый убийца дзюдоиста Евгения Кушнира

Задержан предполагаемый убийца дзюдоиста Евгения Кушнира

9 часов назад
90-летняя бабушка из умирающего челябинского села не может добиться квартиры

90-летняя бабушка из умирающего челябинского села не может добиться квартиры

9 часов назад
Нам негде жить: в Подмосковье дольщики 6 лет не могут дождаться своих квартир

Нам негде жить: в Подмосковье дольщики 6 лет не могут дождаться своих квартир

9 часов назад
Второй крупнейший крейсер в мире передадут флоту в 2022 году

Второй крупнейший крейсер в мире передадут флоту в 2022 году

9 часов назад
Последние аплодисменты: в Москве простились с актрисой Аллой Покровской

Последние аплодисменты: в Москве простились с актрисой Аллой Покровской

9 часов назад
Дружбу с Россией в Японии почитают великой

Дружбу с Россией в Японии почитают великой

10 часов назад
Штаты пообещали не размещать новые ядерные ракеты в Европе

Штаты пообещали не размещать новые ядерные ракеты в Европе

10 часов назад
В Сочи задержали лже-Цапка

В Сочи задержали лже-Цапка

11 часов назад
В Тунисе прогремели два взрыва: есть пострадавшие

В Тунисе прогремели два взрыва: есть пострадавшие

11 часов назад
Новость о мужчине в берлоге оказалась фейком

Новость о мужчине в берлоге оказалась фейком

12 часов назад
Объем жилья в Москва-Сити вырос в два раза

Объем жилья в Москва-Сити вырос в два раза

15 часов назад
Помогите Сашеньке с пороком сердца

Помогите Сашеньке с пороком сердца

24.06.2019 12:55