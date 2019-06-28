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Ситуация на Украине 47 минут назад
Зеленский обиделся на "слишком самостоятельный" МИД Украины
Президента Украины ни во что не ставят. Владимир Зеленский очень сильно обиделся на украинский МИД из-за дела о моряках, задержанных в ноябре прошлого года за нарушение границы в Керченском проливе.
На пресс-конференции Зеленского половина звука — в браке: так сильно президент Украины бил рукой по трибуне, задевая микрофон и испытывая слушателей на прочность барабанных перепонок. Впрочем, Владимира Зеленского можно понять. Ведь неожиданно оказалось, что вопросы государственного значения в государстве, где он имеет счастье быть президентом, решаются вообще без его ведома.
"Я, я — президент Украины, — напоминаю всем, особенно господину Климкину, — я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ, — заявил Владимир Зеленский. — Потому что господин Климкин не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины… То, что мне говорят специалисты, помощники и дипломаты, — они говорят, что такие действия могут поставить под угрозу возвращение наших моряков. Мы не понимаем, и я лично не понимаю, почему, не посоветовавшись со мной, министр делает утверждения как от государства, когда это компетенция президента".
Возмущался Владимир Зеленский из-за заявления Министерства иностранных дел Украины. Дело касается моряков, задержанных минувшей осенью в Керченском проливе. Ранее российское дипведомство попросило у Киева письменных гарантий, что уголовное преследование арестованных продолжится и у них на родине. Проще говоря, в который раз напоминало соседям о правовых механизмах, которые они могут задействовать, чтобы вернуть своих граждан на родину. Только вот предложение Москвы предпочли отклонить. Павел Климкин в Facebook прямо написал: так не будет.
"Они заинтересованы не столько в возврате моряков, сколько в международном скандале и в поводах для давления на Россию, — комментирует действия МИДа Украины Игорь Друзь, публицист. – Они не заинтересованы в каком-то мире. Наоборот, они хотят усилить санкции против России. И для этого им нужно, чтобы моряки сидели в тюрьме. И сидели бы подольше".
Впрочем, как бы сильно Владимир Зеленский ни критиковал чрезмерную самостоятельность своего МИДа, он ни словом не обмолвился, что сам бы поступил иначе и пошел бы на диалог с Москвой. И еще раз подтвердил, что не готов к разговору, возмутившись итогами переговоров Минске. Мол, вообще не понимает, зачем "самостоятельной стране" переговорщики.
О том, что лидер "Оппозиционной платформы — за жизнь" освобождением пленных в Донбассе занимается больше пяти лет, украинский президент знать как будто не хочет. Как, видимо, не хочет упомянуть и о том, что кроме Виктора Медведчука желающих возвращать граждан Украины домой — не на словах, а на деле — почему-то не находится.
"К сожалению, во внутриукраинской повестке уже довольно давно, наверное, начиная с 2014 года, никого не волнует судьба людей и никого не волнуют их интересы, — считает Олег Ногинский, эксперт Центра евразийской интеграции. — Обратите внимание — с одной стороны, Украина кричала, что в Крыму живут граждане Украины. С другой стороны, выключала им воду. Она сообщала, что на Донбассе находятся граждане Украины. С другой — вводила против них экономическую блокаду. Как-то нелогично уже, да?"
Впрочем, Киеву это нелогичным не кажется. Теперь Владимир Зеленский требует, чтобы МИД объяснился. Не перед ним — перед журналистами. А он, видимо, из газет, узнает, почему же кабинет министров с ним не считается. Способ коммуникации, может, и замысловатый. Но другого между президентом и кабинетом министров на Украине пока нет.
"Эта ситуация характерна для Украины последних лет, потому что там постоянно наблюдается противостояние между различными политическими силами и ветвями власти, — поясняет Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ. — Но в настоящий момент мы видим, что она, эта власть, между собой не согласовывает действия, в частности, между главой государства и главой внешнеполитического ведомства. Кстати, мне до сих пор непонятно, почему Климкин еще находится на посту, он вроде бы просил о досрочной отставке".
Об отставке Климкин, кстати, и правда просил — минимум дважды. Но пока он все еще на посту. Может быть, глава украинского МИДа забыл написать официальное заявление, ограничившись, по обыкновению, социальными сетями. Или Владимир Зеленский просто забыл вовремя подписаться на его страницу.
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